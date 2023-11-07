Генерал Тарнавский рассказал о новой тактике, которую испытали захватчики

Захватчики пытаются добиться поставленных целей и пытаются изменить тактику. Однако их усилия оказываются тщетными.

Российские военные не имеют успеха на фронте. Для того чтобы достичь поставленных целей, они прибегают к испытанию новых тактик.

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Враг понес потери

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский рассказал, что на днях противник предпринял попытку штурмовать передовые позиции десантников 79 десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины. оккупанты сделали это в ночное время под прикрытием тумана.

В то же время, об успехе врага не говорится. В результате россияне потеряли четыре единицы техники и отступили.

Силы обороны уничтожили технику врага: смотрите видео

Потери врага на 7 ноября

Полномасштабная война в Украине длится уже 622 дня. За более чем 20 месяцев украинские защитники очистили родную землю от более 306 тысяч окупантов.

Актуальные потери врага: