Крупа не действовала самостоятельно, – ветеран о том, кто причастен к коррупционным схемам в МСЭК
В течение трех лет полномасштабного вторжения в Украине вспыхивали различные коррупционные скандалы, связанные с избежанием мобилизации. Апогеем стала история главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, у которой нашли сотни тысяч долларов, элитные машины, десятки домов и земельных участков.
Ветеран, общественный активист рассказал 24 Каналу, что в последнее время увеличилось количество людей, которые получают инвалидность. Это напрямую связано с боевыми действиями и ранениями, которых испытывают военнослужащие.
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Кто еще может быть причастен
К сожалению, количество раненых и соответственно людей, получающих инвалидность, постоянно увеличивается. Одна из причин коррупционных скандалов – "крышевание" преступников с МСЭК на высоком уровне.
Госпожа Крупа не действовала самостоятельно. Коррупционные потоки не происходит по инициативе каких-то комиссий. Это не проблема только Хмельницкой области, которую осветили. Это глобальная всеукраинская проблема,
– подчеркнул ветеран.
К сожалению, такие случаи происходят в каждом регионе. Например, собратья Олега Симороза видели похожие ситуации в Киеве. Поэтому важно, чтобы были установлены не только исполнители, а верхушка, которая покрывала эти преступления или их замалчивала.
"По моему убеждению, это происходило на самом высоком уровне. Именно Министерство здравоохранения регулирует деятельность (МСЭК – 24 Канал) и имеет соответствующий контроль. Сигналы мы посылали, жаловались не столько на бюрократию, как на коррупционные риски", – рассказал общественный активист.
Он добавил, что министр здравоохранения должен был понести персональную ответственность. Более того, глубина проблемы заключается в том, что для топ-чиновников нет ответственности. Круговая порука часто преобладает справедливость и равенство перед законом.
Все прекрасно знают, что такие потоковые вещи как наркотики, контрабанда, покупка групп инвалидности происходят с "крышеванием" на топ-уровне. Это не разовая акция, не единичная проблема. Учитывая, огромный процент людей, которые получают ранения, это поставили "на поток",
– подытожил Олег Симороз.
Что известно о скандале в МСЭК
- Скандал с главой Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяной Крупой разгорелся 4 октября 2024 года. В ее квартире и на месте работы обнаружили значительные средства. Впоследствии стало известно, что сын чиновницы также занимает высокую должность в областном управлении Пенсионного фонда. Крупу подозревают в создании схемы для уклонистов.
- Чиновница владеет многочисленной недвижимостью, элитными автомобилями, а в 2022 году положила на счет в польском банке 590 тысяч долларов. Средства за рубежом также хранил и ее муж. Еще 93 тысячи долларов и 2 тысячи евро были найдены на рабочем месте Крупы в МСЭК.
- В результате скандала с должности ушел генпрокурор Андрей Костин. Чиновница находится в СИЗО, но от должности женщину так и не отстранили от должности. Ее сын на больничном, о подозрении ему не сообщили.