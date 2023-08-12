Исключительно внутри наших границ, – Кулеба призвал ускорить предоставление ракет Taurus и ATACMS
Источник:Дмитрий Кулеба
Международные партнеры пока не спешат передавать нашему государству дальнобойные ракеты. Украина дала Западу обещание насчет Taurus и ATACMS. В то же время в МИД призывали предоставить их как можно быстрее.
Министр иностранных дел заявил, что ракеты большой дальности оказались решающими. Дмитрий Кулеба попросил предоставить их как можно быстрее и дал обещание по поводу ударов по территории России.
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"Чем больше радиус действия ракеты, тем короче война"
Глава МИД объяснил, что Taurus и ATACMS необходимые для успеха Украины, поэтому мы просим партнеров предоставить их как можно скорее.
Обе будут использоваться исключительно внутри наших границ. Чем больше радиус действия ракеты, тем короче война,
– подчеркнул Кулеба.
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Шольц отреагировал на слухи о передаче Taurus
- Накануне сетью распространялась информация о том, что Германия может передать нашему государству дальнобойные ракеты. На это уже отреагировал канцлер Олаф Шольц. Он заявил, что в отношении Taurus новых решений пока нет.
- Шольц подчеркнул, что партеры по-прежнему сосредоточены на поставках оружия для противовоздушной обороны, тяжелой артиллерии, а также танков.
- Кстати, немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные источники писало, что канцлер требует модифицировать дальнобойные ракеты Taurus так, чтобы они не могли наносить удары по территории России. Об изменении характеристик Taurus свидетельствует и обращение Писториуса к изготовителю ракет.