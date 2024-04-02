"Он как упрямый осел, загнанный в угол": почему Шольц не хочет передавать Украине ракеты Taurus
Германия до сих пор не приняла решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus: в частности канцлер Олаф Шольц выступает против такого шага. Политик называет вероятное использование Taurus против целей в России одной из причин своего отказа.
Депутат Европейского парламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель признала, что в Германии людям все равно на то, что можно увидеть собственными глазами в Украине или услышать – именно это игнорирование фактов разочаровывает политика. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
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Ну, видите ли, я не знаю, что делать в ситуации с позицией Шольца. Не знаю. Он как тот осел, загнанный в угол. Ты можешь тянуть, тянуть и тянуть его, и чем больше ты тянешь, тем упрямее он становится,
– сказала политик.
Она выразила надежду, что партнеры обеспечат достаточную противовоздушную оборону Киева и Украины. По словам политика, никто не хочет жить под российской оккупацией, и этого понимания должно хватить, чтобы помочь Украине защитить себя и освободить территорию.
"Я не могу представить, что может произойти, если Россия с ее большим количеством беспилотников, ракет и всем тем, что у них есть, что они производят в огромном количестве, будет давить не только на другие крупнейшие города Украины, но и на Киев, а на это не будет достойного ответа", – сказала Виола фон Крамон-Таубадель.
Иначе, по ее словам, это может привести к 20 миллионам новых украинских беженцев.
Я считаю, что понимание этого должно хватить, чтобы сделать все, чтобы Украина могла защитить себя и чтобы она могла освободить свою территорию. Но почему канцлер все еще отказывается от этого? Почему он придумывает всевозможные отговорки? Я не могу вам сказать,
– подытожила политик.
Дискуссии об отправке Украине ракет Taurus: что известно
- Немецкий канцлер Олаф Шольц столкнулся со сложной дилеммой относительно передачи Украине крылатых ракет Taurus. Как отмечают аналитики, причина отказа в предоставлении оружия Украине кроется в особенностях системы наведения этих ракет.
- На закрытом заседании комитета по вопросам обороны Бундестага генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер раскрыл основные трудности использования Taurus. Он отметил, что ракета требует специализированной компьютерной системы, доступной только в Германии.
- В то же время также существует вариант передать Украине "урезанные" ракеты без систем наведения. Это позволило бы дополнить арсенал Украины менее мощными ракетами к Storm Shadow, которые уже передала Великобритания.
- Однако министр иностранных дел Германии Анналена Бербок занимается попытками изменить мнение канцлера Олафа Шольца о предоставлении нашему государству дальнобойных крылатых ракет Taurus.