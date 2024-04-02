"Он как упрямый осел, загнанный в угол": почему Шольц не хочет передавать Украине ракеты Taurus

Германия до сих пор не приняла решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus: в частности канцлер Олаф Шольц выступает против такого шага. Политик называет вероятное использование Taurus против целей в России одной из причин своего отказа.

Депутат Европейского парламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель признала, что в Германии людям все равно на то, что можно увидеть собственными глазами в Украине или услышать – именно это игнорирование фактов разочаровывает политика. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Ну, видите ли, я не знаю, что делать в ситуации с позицией Шольца. Не знаю. Он как тот осел, загнанный в угол. Ты можешь тянуть, тянуть и тянуть его, и чем больше ты тянешь, тем упрямее он становится,

– сказала политик.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Камерон предложил Германии осуществить "кольцевой обмен" ракетами . По его плану, Германия должна передать Британии ракеты Taurus, а Лондон предоставит Киеву и дополнительные ракеты Storm Shadow.

Она выразила надежду, что партнеры обеспечат достаточную противовоздушную оборону Киева и Украины. По словам политика, никто не хочет жить под российской оккупацией, и этого понимания должно хватить, чтобы помочь Украине защитить себя и освободить территорию.

"Я не могу представить, что может произойти, если Россия с ее большим количеством беспилотников, ракет и всем тем, что у них есть, что они производят в огромном количестве, будет давить не только на другие крупнейшие города Украины, но и на Киев, а на это не будет достойного ответа", – сказала Виола фон Крамон-Таубадель.

Иначе, по ее словам, это может привести к 20 миллионам новых украинских беженцев.

Я считаю, что понимание этого должно хватить, чтобы сделать все, чтобы Украина могла защитить себя и чтобы она могла освободить свою территорию. Но почему канцлер все еще отказывается от этого? Почему он придумывает всевозможные отговорки? Я не могу вам сказать,

– подытожила политик.

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