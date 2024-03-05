Не только Шольц блокирует передачу Taurus: какие противоречия возникают в Германии
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Однако это не только его позиция – такое в основном общественное мнение в государстве.
Таким образом заявления Шольца отражают позицию немецкого общества. Такое мнение 24 Каналу озвучил аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд.
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Позиция немецкого общества
Андреас Умланд отметил, что если бы только Олаф Шольц был против предоставления Украине ракет Taurus, то ситуация бы как-то решилась. Однако на самом деле в немецком обществе сложилось мнение, что нельзя передавать нашему государству эти дальнобойные ракеты. Несмотря на то, что немцы выступают за военную помощь Украине.
В то же время в немецком обществе сложилось мнение, что ракеты Taurus нельзя давать Украине, потому что якобы они втянут Германию в эту войну, что это будет начало третьей мировой войны, что может быть ядерный ответ от России и тому подобное. Таким образом Шольц, к сожалению, только отражает немецкое общественное мнение относительно этого типа оружия,
– объяснил он.
На самом деле такая позиция Олафа Шольца и многих немцев является странной. Ведь известно, что Украина уже имеет подобное оружие, которое получила от Великобритании, Франции.
Как можно решить проблему
Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы убежден, что для передачи Taurus для Украины нужно, чтобы каким-то образом изменилось общественное мнение в Германии по этому поводу. Тогда, возможно, Олаф Шольц изменит свою позицию.
Пожалуй, здесь лучший шанс вообще чего-то достичь – это британское предложение, чтобы Германия передала Великобритании Taurus. Тогда Великобритания могла бы больше ракет Storm Shadow передать Украине. Пожалуй, это сейчас наиболее реалистичный вариант. Но я не уверен,
– предположил Андреас Умланд.
Предоставление Taurus Украине: главное
- Канцлер Германии Олаф Шольц категорически против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Ранее главным его аргументом было то, что Германия не хочет стать стороной конфликта в войне. Впоследствии политик заявил, что его страна должна контролировать использование ракет. Это возможно только при участии немецких военных, но такой вариант для Шольца неприемлем.
- Российские пропагандисты опубликовали разговор двух немецких офицеров, которые говорили о количестве дальнобойных ракет, которые нужны для поражения Крымского моста. Говорилось, что якобы для этого может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет. Немецкие военные сказали, что можно передать Украине 100 ракет двумя траншами.
- Олаф Шольц подтвердил, что "слитый" разговор немецких офицеров об Украине настоящий. Он добавил, что быстро предоставит объяснения после публикации записи разговора офицеров Военно-воздушных сил Германии. По его словам, это "большая проблема".