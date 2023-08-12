Может бить даже по запрограммированным этажам: военный эксперт подробно описал ракету Taurus
По данным СМИ, Германия вскоре может принять решение о поставках Украине ракет Taurus. Они предназначены для поражения укрепленных целей или объектов инфраструктуры, поэтому очень необходимы Силам обороны.
Военный эксперт Defence Express Иван Кириченко объяснил 24 Каналу, в чем же особенность дальнобойных ракет и как они мощны. Более того, по специфическому виду некоторые обозреватели называют ракету "летучим каяком".
Читайте также Предоставление Украине крылатых ракет Taurus: в Германии назвали условие для передачи оружия
Почему Германия затягивает со снабжением Taurus
Для немцев важно, чтобы украинская сторона не наносила удары ракетами Taurus по территории России. Оккупанты успели построить разветвленную транспортную систему коммуникаций на временные оккупированной территории, то этих ракет в изобилии хватило бы на эти объекты.
Ранее депутат немецкого Бундестага Маркус Фабер сказал: "Чтобы обеспечить Берлин от политических нюансов, стоит "извинить" инерциальную систему навигации Taurus так, что она не могла залетать на территорию России".
Это может быть одним из аспектов, почему Германия до сих пор не передала ракету Taurus.
Мы вообще не демонстрировали желание наносить удары по российской территории именно крылатыми западными ракетами. У нас своих "хлопок-генераторов" хватает,
– заметил военный эксперт.
Первый важный фактор ракет Taurus
При разговоре о Taurus следует обратить внимание на несколько факторов.
Во-первых, ракета выглядит специфически. Некоторые западные обозреватели вполне серьезно называют ракету "летучий каяк".
Военный эксперт объяснил, какие преимущества у ракет Taurus: смотрите видео
Адаптировать Taurus под украинские бомбардировщики можно. Taurus вешают под пилон Tornado. В то время как Су-24 используют пилоны Tornado как переходники под Storm Shadow и французские Scalp, поэтому Taurus тоже хорошо подойдут.
Наиболее важная и мощная деталь в немецких ракетах Taurus – бетонобойная тандемная боеголовка MEPHISTO предназначена для поражения объектов инфраструктуры или укрепленных целей.
Второй важный фактор ракет Taurus
Во-вторых, отдельная особенность состоит в том, что ракету можно запрограммировать на подрыв конкретного этажа на расстоянии до 500 км.
"Подозреваю, что как только у нас появятся ракеты Taurus, их будут использовать именно для поражения командных пунктов российской армии. А Storm Shadow и Scalp можно сохранить для ударов по логистическим объектам", – добавил Киричевски.Важно! Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, говоря о получении ракет большой дальности ATACMS от США и ракеты Taurus от Германии, указал, что нужно больше времени, но это в процессе.
В сети также распространяется информация, что на британском арсенале, где лежат Storm Shadow, неизвестные планируют забастовку. Однако, мол, Минобороны Великобритании запланировали так, чтобы забастовка на график новых поставок Украине не повлияла.
Ракеты Taurus ВСУ получат, как только потребуется. С сегодняшнего дня уже стоит не волноваться, можно только засечь время, когда примут соответствующее политическое решение,
– объяснил Киричевский.
Что известно о поставках Taurus для Украины
- Два представителя Социал-демократической партии Германии, возглавляемой канцлером Олафом Шольцом, призвали передать крылатые ракеты Taurus для Украины Они подчеркнули, что это поможет контрнаступлению ВСУ. Передача таких ракет не будет "красной линией" для Германии.
- До этого несколько германских политиков также призвали правительство передать Украине ракеты Taurus. Они подали в пример действия Великобритании и Франции, которые уже предоставили такое оружие Вооруженным Силам Украины.
- Министр обороны Германии Борис Писториус объяснил, почему Берлин пока не передал Киеву ракету Taurus. Там считают, что пока нет срочной необходимости предоставлять такое оружие Украине.