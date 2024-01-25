Британия предложила компромисс Германии по Taurus для Украины, – Handelsblatt
Источник:Handelsblatt
Лондон предлагает компромисс по поставкам ракет Taurus Украине. В Берлине все еще сомневаются в предоставлении этого оружия нашему государству.
Великобритания предложила Германии компромисс по передаче ракет Taurus Украине. Лондон готов передать Киеву свои Storm Shadow в обмен на то, что германские ракеты отправятся на английские склады.
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Компромиссный план Лондона
По информации именно немецких СМИ, Британия предложила ФРГ разрешение дилеммы с ракетами Taurus. План предусматривает, что Германия передаст свои ракеты в Британию, а та, в свою очередь, предоставит Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.
Инициатива Лондона может решить проблему, возникшую из-за нежелания Германии предоставлять Украине дальнобойные ракеты. Передача Taurus в Британию позволит обойти политические сложности и обеспечить Украину необходимым оружием.
Издание Handelsblatt пишет, что это предложение Лондон передал Берлину несколько недель назад, но о дальнейших шагах в этом направлении нет информации.
Вопросы поставок ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии до 500 километров, обсуждают с лета 2023 года. Германия выражала опасения по поводу возможной эскалации конфликта в случае использования такого оружия против объектов на территории России.Обратите внимание! Пока официальный комментарий от канцлера Германии Олафа Шольца не поступал по этой информации. Ситуация остается неопределенной, но это возможное предложение Великобритании может стать ключом к решению важного вопроса.
Taurus для Украины
- Украина активно ищет пути укрепления своей обороноспособности в войне с российским агрессором. Снабжение дальнобойных ракет является одним из приоритетов, что может значительно повлиять на стратегическую ситуацию на фронте
- Международные партнеры Украины продолжают обсуждать различные форматы поддержки, в том числе поставки вооружения. Киев отмечает важность получения высокоточного и дальнобойного оружия для эффективного противостояния врагу.
- В частности, немецкие ракеты Taurus являются тем вооружением, которое могло бы помочь нашим Силам обороны в борьбе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что эти ракеты не нужны нам для того, чтобы "нападать на Москву".
- Глава украинского МИД отмечал, что переговоры с германским правительством продолжаются. По его словам, все зависит от политических обстоятельств, фактических потребностей и требований линии фронта по этому вопросу. В то же время Киев не планирует сдаваться.