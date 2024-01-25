Британия предложила компромисс Германии по Taurus для Украины, – Handelsblatt

Лондон предлагает компромисс по поставкам ракет Taurus Украине. В Берлине все еще сомневаются в предоставлении этого оружия нашему государству.

Великобритания предложила Германии компромисс по передаче ракет Taurus Украине. Лондон готов передать Киеву свои Storm Shadow в обмен на то, что германские ракеты отправятся на английские склады.

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Компромиссный план Лондона

По информации именно немецких СМИ, Британия предложила ФРГ разрешение дилеммы с ракетами Taurus. План предусматривает, что Германия передаст свои ракеты в Британию, а та, в свою очередь, предоставит Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Инициатива Лондона может решить проблему, возникшую из-за нежелания Германии предоставлять Украине дальнобойные ракеты. Передача Taurus в Британию позволит обойти политические сложности и обеспечить Украину необходимым оружием.

Издание Handelsblatt пишет, что это предложение Лондон передал Берлину несколько недель назад, но о дальнейших шагах в этом направлении нет информации.

Вопросы поставок ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии до 500 километров, обсуждают с лета 2023 года. Германия выражала опасения по поводу возможной эскалации конфликта в случае использования такого оружия против объектов на территории России.

Taurus для Украины

Украина активно ищет пути укрепления своей обороноспособности в войне с российским агрессором. Снабжение дальнобойных ракет является одним из приоритетов, что может значительно повлиять на стратегическую ситуацию на фронте

Международные партнеры Украины продолжают обсуждать различные форматы поддержки, в том числе поставки вооружения. Киев отмечает важность получения высокоточного и дальнобойного оружия для эффективного противостояния врагу.

В частности, немецкие ракеты Taurus являются тем вооружением, которое могло бы помочь нашим Силам обороны в борьбе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что эти ракеты не нужны нам для того, чтобы "нападать на Москву".

Глава украинского МИД отмечал, что переговоры с германским правительством продолжаются. По его словам, все зависит от политических обстоятельств, фактических потребностей и требований линии фронта по этому вопросу. В то же время Киев не планирует сдаваться.

Пока официальный комментарий от канцлера Германии Олафа Шольца не поступал по этой информации. Ситуация остается неопределенной, но это возможное предложение Великобритании может стать ключом к решению важного вопроса.