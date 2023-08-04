Боятся нашего прорыва: россияне стягивают войска на Таврическое направление

На Таврическом направлении оккупанты сосредоточили около 150 тысяч солдат. Но ежедневно ВСУ делают так, что враг теряет по 2 – 3 роты личного состава.

При потере позиций на одном из направлений оккупанты терпят поражение, поэтому заставляют наших воинов маневрировать силами и средствами. Об этом 24 Каналу рассказал полковник СБУ, народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.

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Херсонское направление

Оккупанты стягивают на Таврическое направление 150 тысяч военных. Однако успешное продвижение украинских бойцов на Херсонском и Запорожском направлениях продолжается.

Мы проводим активные действия на Запорожском и Херсонском направлениях. На Херсонском – более стабильная ситуация, все работают от обороны, потому что есть река Днепр. Там мы имеем некоторый успех,

– сказал полковник СБУ.

Вблизи Антоновского моста Силы обороны героически сражаются с врагом. Направление не стратегическое, но его можно развивать.

Запорожское направление

На Запорожском направлении продолжаются активные боевые действия.



Оккупанты стягивают войска на Таврическое направление, потому что боятся прорыва Сил обороны: смотрите видео

"Враг понимает, что это направление для нас является стратегическим, для него соответственно тоже является стратегическим направлением. Прорыв (ВСУ – 24 Канал) на этом направлении поставил врага перед вопросом поражения в короткой перспективе", – отметил Костенко.

Поэтому враг стягивает туда большие резервы, чтобы украинские воины не смогли прорвать линию обороны.

Россияне заставляют ВСУ маневрировать силами и средствами

Оккупанты пытаются наступать на разных участках, чтобы Силы обороны опрокинули резервы на другие направления и не давили на россиян на Запорожском.

Северское, Купянское, Бахмутское направления, Авдеевка и Марьинка. Здесь враг пытается нас бить, чтобы мы перешли к оборонной операции и забрали резервы из Запорожского направления. Для того чтобы перебросили их на Луганское направление,

– добавил Роман Костенко.

Враг проводит широкомасштабную оборонную операцию с элементами наступления, чтобы заставить ВСУ маневрировать силами и средствами и снизить давление на Мелитопольском направлении.

Несмотря на это, Силы обороны еще не привлекли большую часть резервов в боях.

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