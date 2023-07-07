Продвигаемся, – Тарнавский о боях на Таврическом направлении

7 июля 2023, 19:47
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Александр Тарнавский

В Таврическом направлении Вооруженные Силы Украины системно выбивают врага с позиций. Оккупанты традиционно несут большие потери в личном составе и технике.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" рассказал, какая ситуация в его зоне ответственности. По состоянию на 6 июля спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень заявлял, что ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах на Таврическом направлении.

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Что происходит на Таврическом направлении

Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1247 огневых задач,
– заявил Александр Тарнавский.

Украинские военные только за последние сутки ликвидировали убитыми и ранеными почти две роты россиян.

Наши отважные бойцы уничтожили 28 единиц военной техники противника:

  • 6 танков;
  • 5 боевых бронированных машин;
  • 4 пушки Д-30;
  • самоходную артиллерийскую установку 2С9 "Нона";
  • 3 беспилотника "Орлан-10";
  • самоходную артиллерийскую установку "Акация";
  • комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М";
  • станцию радиоэлектронной борьбы;
  • автомобильную технику.

Также был уничтожен склад боеприпасов противника. Продвигаемся,
– подытожил бригадный генерал.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

  • Глава украинской разведки Кирилл Буданов провел параллель между атакой российских оккупантов на Бахмут и наступательными операциями Сил обороны. По словам генерал-майора, россияне атаковали Бахмут более 10 месяцев, наша задача немного больше, чем Бахмут, и у нас чуть менее 10 месяцев времени.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что рано или поздно Россия потерпит поражение от украинских Вооруженных Сил. Чиновник сравнил враждебную страну с древним городом-государством Карфагеном и заверил: "И чтобы не забывать: Россия – Карфаген ХХ века и будет разрушена ".
  • Буквально утром 7 июля представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал, что ВСУ в районе Клищиевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах Однако добавил, что там продолжаются тяжелые бои.

Автор: Діана Квасневська