Продвигаемся, – Тарнавский о боях на Таврическом направлении

В Таврическом направлении Вооруженные Силы Украины системно выбивают врага с позиций. Оккупанты традиционно несут большие потери в личном составе и технике.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" рассказал, какая ситуация в его зоне ответственности. По состоянию на 6 июля спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень заявлял, что ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах на Таврическом направлении.

Смотрите также Преврати свое "Лют" в оружие: для чего в Нацполиции создали штурмовую бригаду

Что происходит на Таврическом направлении

Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1247 огневых задач,

– заявил Александр Тарнавский.

Украинские военные только за последние сутки ликвидировали убитыми и ранеными почти две роты россиян.

Наши отважные бойцы уничтожили 28 единиц военной техники противника:

6 танков;

5 боевых бронированных машин;

4 пушки Д-30;

самоходную артиллерийскую установку 2С9 "Нона";

3 беспилотника "Орлан-10";

самоходную артиллерийскую установку "Акация";

комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М";

станцию радиоэлектронной борьбы;

автомобильную технику.

Также был уничтожен склад боеприпасов противника. Продвигаемся,

– подытожил бригадный генерал.

Контрнаступление ВСУ: последние новости