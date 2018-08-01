Tayanna соблазнила фанатов горячими фото в купальнике

Украинская певица Tayanna запустила целую пиар-кампанию для ее будущей композиции "Фантастическая женщина", опубликовав серию сексуальных фото в Instagram.

Уже вскоре меломаны услышат новый хит на украинском языке от Tayanna, релиз которого запланирован на 3 августа в iTunes. Представители певицы называют эту песню "будущим хитом осени" и что это будет "мантра любви и счастья" для ее поклонников.

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Кроме двух соблазнительных видеороликов, на которых Tayanna нежится на морском побережье, звезда опубликовала несколько горячих фото.

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 30 Лип 2018 р. о 11:51 PDT

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 1 Сер 2018 р. о 12:02 PDT

На них певица примерила черный сплошной купальник, который удачно подчеркивал ее формы. Новые фото одобрили пользователи, оставляя восторженные комментарии и тысячи "лайков".



Певица Tayanna