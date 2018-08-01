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Tayanna соблазнила фанатов горячими фото в купальнике

76 Читати новину українською
Певица Tayanna
Певица Tayanna / Instagram / @tayanna_reshetnyak

Украинская певица Tayanna запустила целую пиар-кампанию для ее будущей композиции "Фантастическая женщина", опубликовав серию сексуальных фото в Instagram.

Уже вскоре меломаны услышат новый хит на украинском языке от Tayanna, релиз которого запланирован на 3 августа в iTunes. Представители певицы называют эту песню "будущим хитом осени" и что это будет "мантра любви и счастья" для ее поклонников.

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Кроме двух соблазнительных видеороликов, на которых Tayanna нежится на морском побережье, звезда опубликовала несколько горячих фото.

 

 

На них певица примерила черный сплошной купальник, который удачно подчеркивал ее формы. Новые фото одобрили пользователи, оставляя восторженные комментарии и тысячи "лайков".


Певица Tayanna

Теги: LifeStyle Эротика
Источник: 24 Канал
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