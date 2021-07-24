Смерть оператора на акции против ЛГБР в Грузии: полицейские задержали еще одного подозреваемого

Грузинские правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в избиении оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава. Именно его смерть вызвала новую волну протестов в стране.

В Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что задержанный 30-летний мужчина был одним из лиц, которые нанесли физических повреждений оператору, когда он выполнял свою журналистскую работу.

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Его обвиняют по трем статьям уголовного кодекса:

препятствование журналистской деятельности,

преследование с применением силы или угрозой применения силы,

организация группового насилия, руководство им или участие в нем.

Всего по делам о нападениях на журналистов во время событий 5 июля полиция задержала 25 человек, из которых:

6 – проходят по делу избиения Лекса Лашкарава;

3 – выдвинули обвинения в нападении на офис организации "Тбилиси Прайд";

1 – задержали за нападение на случайного прохожего.

Что известно об избиении Лекса Лашкарава

В Тбилиси 5 июля состоялась акция в поддержку ЛГБТ-сообщества. Ее противники тоже вышли на улицы и избили более 50 журналистов, освещавших эти события.

В частности, пострадал телеоператор канала "Пирвели" Лекса Лашкарава – его отвезли в больницу с переломами костей лица. После операции его выписали, но на шестой день после избиения он умер дома.

После этого люди начали выходить на улицы с требованием отставки правительства. 12 июля в парламенте вспыхнули столкновения между партией, которая у власти, и оппозицией.

Заметим, что в МВД Грузии начали распространять версию, что оператор мог умереть в результате передозировки наркотических средств. Коллеги и семья не верят в версию следствия и обвиняют власти в попытке сфальсифицировать материалы дела и дискредитировать погибшего.