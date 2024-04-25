Возле ТЦК образовались очереди из-за большого количества желающих обновить данные: в ВСУ дали совет
Источник:Сухопутные войска ВСУ
Все военнообязанные мужчины должны обновлять свои данные в ТЦК, что предусмотренно в новом законе о мобилизации. Сейчас возле военкоматов образуются очереди, поэтому в ВСУ дали совет украинцам.
Новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая 2024 года, и с тех пор все военнообязанные мужчины должны в течение 60 дней обновить свои данные в ТЦК. Если они этого не сделают, то их могут привлечь к ответственности.
К теме Мужчина не прибыл в ТЦК вовремя: как его накажут по новому закону
В ВСУ дали совет по обновлению данных
Хотя новый закон еще не вступил в силу, однако военнообязанные уже начали обновлять свои данные. Из-за большого количества желающих возле военкоматов образовались немалые очереди. В сети утверждали, что якобы ТЦК может принять в течение дня от 10 до 20 человек, а очередь приходится занимать с 6 утра.
Реагируя на такие сообщения, в ВСУ решили дать совет. Так, в Сухопутных войсках отметили, что ТЦК работают круглосуточно, и обновить свои данные можно в любое время.
Уважаемые граждане! Появляется много информации об очередях возле ТЦК. Это хорошо, что большое количество людей решила обновить данные или стать на учет. Но хотим вам сообщить: территориальные центры комплектования (ТЦК) работают 24/7. Вы можете прийти в любое удобное для вас время,
– отметили в Сухопутных войсках.
Кроме того, в ВСУ добавили, что предварительно можно позвонить в местный ТЦК и поинтересоваться, когда можно прийти для обновления данных. Контакты всех ТЦК – по ссылке.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Обновлять свои данные обязаны не только военнообязанные мужчины, которые живут в Украине, но и те, что выехали за границу. Сделать это они могут в консульствах или позвонив в свой местный ТЦК. Федор Вениславский отметил, что те люди, которые живут за рубежом, не будут получать повестки.
- Если человек не прибыл вовремя в ТЦК, то его могут наказать. Сначала военные могут обратиться в полицию для административного задержания и доставки гражданина. Если задержание невозможно, то ТЦК направляет военнообязанному письмо с просьбой прибыть в военкомат. Впрочем, если после этого военнообязанный все равно не появится, то ТЦК может обратиться в суд, чтобы уклониста ограничили в праве управлять автомобилем.
- В Польше заявили, что могут помочь Украине вернуть военнообязанных мужчин. Как именно собираются это делать и по какому алгоритму – неизвестно, однако в Польше не впервые выступают с таким предложением.