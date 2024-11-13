В Полтавском ТЦК прокомментировали слухи о формировании бригад из их работников
ТЦК Полтавы объяснил, почему невозможно сформировать бригады из гражданских работников. Центр не получал указаний относительно изменений в своей работе или расформирования.
Представители полтавского ТЦК дали ответ по поводу возможности создания бригад из гражданских работников. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на представителя центра Романа Истомина.
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Что сказал представитель ТЦК в Полтаве
Истомин отметил, что не может комментировать предыдущие слова депутатов Верховной Рады. Пока не поступало никаких распоряжений о расформировании или изменениях в структуре центра.
Работники ТЦК – это гражданские лица. В ТЦК есть работники и военнослужащие. Из работников ТЦК никаких бригад сформировано быть не может и в отношении военнослужащих никаких распоряжений на расформирование не поступало,
– добавил представитель полтавского ТЦК.
Что известно о плане Верховной Рады расформировать ТЦК
- Недавно депутат Юлия Яцык предложила расформировать ТЦК и создать рекрутинговые центры из гражданских, отправив военнослужащих ТЦК на фронт.
- Депутат Роман Костенко выступил против, отметив важность ТЦК для мобилизации.
- Точное количество военных, которые обслуживают территориальные центры комплектования, не раскрывают, однако известно, что речь идет о менее чем 100 тысяч человек. Вопрос о возможном расформировании ТЦК пока остается на рассмотрении в Верховной Раде, но постановление о его утверждении еще не было представлено на голосование.