ВСУ используют 110 образцов техники, треть из которой произвели в Украине, – Минобороны

С начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы получили на вооружение 110 образцов техники. В это число входит как западное оружие, так и украинские разработки.

Как отметило Министерство обороны, кодификация и допуск вооружения украинского производства к эксплуатации позволяет закупать его за средства из государственного бюджета. Сейчас более трети техники на фронте произведена в Украине.

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Техника на вооружении ВСУ

В Минобороны рассказали, что с 2022 года украинская армия получила на вооружение 110 образцов техники. В частности, из них 60 – только в течение последних пяти месяцев., Сюда входят бронированные автомобили, внедорожники, грузовики, мотоциклы и специальная автотехника.

В то же время автопарк ВСУ сейчас имеет технику из более 20 стран мира, среди которых США, Германия, Швеция, Великобритания, Италия и другие.

Официально допущены к эксплуатации популярные в войсках модели внедорожников производства японских и европейских автопроизводителей, а также крупнейший в мире американский тягач-транспортер для перевозки по бездорожью танков, самоходных артиллерийских установок и другой тяжелой бронетехники,

– указали в Минобороны.

Сообщается, что более трети всех образцов автомобильной техники – украинской разработки и производства. Сейчас наше государство способно создавать спецавтомобили, бронированные автомобили, обычные грузовики, вездеходы и электромотоциклы отечественного производства.

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