Политолог назвал 3 причины, почему СБУ именно сейчас взялась за попов из УПЦ МП

СБУ опубликовала телефонные разговоры митрополита УПЦ МП Павла Лебедя, известного как Паша "Мерседес, где он, в частности, "радуется оккупации Херсона". Эти записи были сделаны раньше, но обнародовали их именно сейчас.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он отметил, благодаря каким факторам стало возможным опубликование такого компромата и выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры.

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Давидюк назвал 3 причины, повлиявшие на действия СБУ против московских попов:

новый руководитель СБУ Василий Малюк начал записывать разговоры московских попов, публиковать эти записи и атаковать УПЦ МП. Он действительно проукраинский руководитель СБУ, глубоко копает и не боится распространять эту информацию;

ослабли православные олигархи в Украине – Медведчук и Новинский. Они имели большое медиа влияние, много денег, но не смогли выполнить свою миссию – блокирование даже мыслей о том, что Киево-Печерская лавра может быть деоккупирована, что православная церковь может быть украинской и что Украина может стать одним из центров Православия;

война в Украине привела к тому, что большое количество населения сказало: если ваша церковь молится о российских солдатах и о российском государстве, которое нас атакует ракетами, стреляет, насилует, тогда вы не наша церковь. И большое количество людей перешли в украинскую церковь.

"Есть определенное количество людей, которые поддерживают эту церковь. Это их право. Украина никого не обвиняет и не преследует. Все происходит очень толерантно и мягко. В чем-то даже либерально. У Паши "Мерседеса" никто часы Patek Philippe не поцарапал, тапочки за 700 евро никто не запачкал и к его шарфику LOUIS VUITTON не прикоснулись",– подчеркнул он.

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Идеальный план деоккупации Киево-Печерской лавры

По его мнению, Украина представила идеальный план деоккупации Киево-Печерской лавры, который можно показывать в качестве примера многим в ООН.

После этого россияне будут готовить провокации. Они готовы сами своих резать и стрелять, а потом выходить и говорить: "смотрите, что Украина делает с нашими священниками". К этому нужно быть готовым,

– считает эксперт.

Давидюк отметил, что Киево-Печерская лавра – это первый историко-религиозный объект, который Украина деоккупирует. Далее нужно это сделать с Почаевской лаврой, Святогорской лаврой и многими большими церквями и передать их украинским общинам.

"Российская церковь в Украине – это последний бастион Кремля. И когда мы ее поборем, тогда Украина будет деоккупирована. Ведь Киев, украинские святыни и Православие были здесь еще до того, как основали Россию. Поэтому у них нет права быть здесь старшим религиозным "братом", – резюмировал Николай Давидюк.

Что происходит в Киево-Печерской лавре