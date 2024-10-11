Темпы российского наступления упали: однако есть "но"

В течение недели темпы продвижения противника на Покровском и Кураховском направлениях ощутимо упали. Но далеко не до отметки "ноль".

Основные усилия россиян – на Кураховском направлении

На отдельных участках российские передовые подразделения продолжают продвигаться. Я бы не спешил делать дальновидные выводы относительно дальнейшего развития ситуации на Покровском направлении.

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В этом контексте стоит напомнить, что после захвата Новогродовки противник смог на этом направлении достичь двух тактически важных результатов.

Пересечь условный барьерный рубеж по рекам Журавка и Казенный Торец. Россияне заняли Николаевку и Гродовку, и таким образом создали себе "трамплин" для дальнейшего наступления в сторону южной части Мирнограда через поселки Луч и Московское.

Передовые подразделения противника заняли район Украинск – Галициновка – Желанное Первое – Цукурино. Этим они существенно осложнили положение украинских войск, которые обороняют Селидовский район. Кроме того, оккупанты продолжают удерживать тактический плацдарм к востоку от реки Волчья на участке Желанное Второе – Зоряное, а также в районе Александрополя.

Но вместе с тем противнику явно не удалось выполнить целый ряд ближайших задач в тактической зоне, которые вражеское командование, очевидно, ставило перед своими войсками, оперирующими на этом направлении, на прошлую неделю. Говорится о следующих ситуациях.

Многочисленные попытки россиян "ворваться" в пределы города Селидово и закрепиться там – пока закончились безрезультатно. Первые попытки противника пробиться в Селидово вдоль реки Соленая и улицы Центральной со стороны Михайловки были осуществлены еще 1,5 – 2 недели назад и были неудачными.

После того, как противнику удалось вытеснить наши войска с позиций в селе Мариновка, которые ему существенно мешали провести полноценный охват Селидово с севера, состоялась попытка пробиться в город с северо-восточного направления, именно со стороны Мариновки. Но и она завершилась лишь тем, что противнику удалось доползти до автозаправки "Параллель" на дороге Е-50 (Покровск – Донецк). Россияне были вынуждены там остановиться, не достигнув границ города.

Третья и "большая" попытка была осуществлена противником после выхода его передовых подразделений к железной дороге в сторону Покровска и захвата им восточной части села Цукурино. Россияне приблизились к городу с юга, действуя вдоль дороги Цукурино – Селидово, в районе Центральной городской больницы. Однако после достаточно "жесткого" встречного боя и ощутимо результативного огневого поражения со стороны ВСУ, эти подразделения противника были вынуждены отойти в сторону занятого ими ранее Цукурино.

Кроме этого, оккупантам пока не удается полностью припереть к реке Волчья тактическую группу украинских войск, которая продолжает удерживать небольшой плацдарм на участке между Желанным Вторым и Звездным.

Вероятно, подразделения 90-й танковой дивизии противника пока не могут прорваться на юг от рубежа Вознесенка – Желанное Второе, хотя и пытаются это делать в режиме нон-стоп, чтобы или окружить, или заставить отойти тактическую группу ВСУ.

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Ради справедливости стоит сказать, что наступать здесь противнику совсем не легко. Ведь, вероятно, украинское командование превратило этот рубеж в сплошную полосу укрепленных районов обороны, фланги которых смыкаются.

Так, россияне недавно заняли Желанное Первое, но сделали это только через 2 недели упорных и жестких боев за поселок, понеся довольно существенные потери.

Вероятно, ближайшее время, командование УВ "Центр" осуществит очередную попытку прорваться в район Звездного и Кураховки с севера.

Насколько я понимаю, противнику удалось занять территорию Селидовской исправительной колонии. Это дает определенные основания российскому командованию считать, что оно способно "поджать" украинский плацдарм в районе Звездного и Желанного Второго не только с севера силами УВ "Центр", но и с юга – силами УВ "Юг".

Таким образом, если рассматривать всю эту ситуацию в немного большем смысле, то становится понятно, что сейчас основные свои усилия противник сконцентрировал не на Покровском направлении, а на Кураховском. По сути, здесь действует некая "сборная" из состава этих двух группировок.

Интенсивность атак россиян не уменьшается

Скорее всего, главная цель россиян – выйти в город Курахово с севера и юга. Думаю, именно этим обусловлено такое настойчивое желание 20 МСД противника прорваться в район Успеновки, действуя по дирекции Константиновка – Екатериновка, а 150 МСД – наконец "в лоб" прорваться на Курахово с востока через Максимильяновку.

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Наибольшую опасность для ВСУ на Кураховском и Покровском направлениях представляет тактический прорыв противника между Горняком и Селидовым в районе села Цукурино. Ведь его дальнейшее "разрастание" не только будет способствовать резкому ухудшению положения подразделений ВСУ, которые занимают весь район обороны к северу от Кураховского водохранилища, но и крайне негативно отразится на их способности удержать Селидово. Это имеет прямое отношение к тому, что будет в дальнейшем происходить на Покровском направлении.

Говорить о какой-то стабилизации ситуации на всем Покровском направлении, или утверждать, что наступление противника уже завершилось, мягко говоря, – очень рано. Да, темпы продвижения россиян немного упали, но уровень интенсивности атакующих действий – нет.

Для примера, на участке между Селидово и Курахово противник за сутки осуществляет в среднем до 25 –30 атакующих, штурмовых действий. В сторону Покровска и Мирнограда, он проводит в среднем по 15 – 16 штурмов в сутки.

Большинство – это так называемые "накопительные" штурмы, когда противник посылает штурмовую группу за группой (отделение за отделением) в сторону наших позиций в надежде, что кто-то добежит уцелевшим и там "зацепится" за наши позиции. После чего можно снова и снова посылать этим уцелевшим подкрепление, и когда их там наберется уже достаточно – штурмовать основную украинскую позицию.

Бывает, что все это действо сопровождается поддержкой бронетехники – до 3 – 4-х единиц, в том числе и 1 – 2 танка. Однако в большинстве – это все же исключительно пехотные атаки и штурмы при артиллерийской или авиационной поддержке.

Так вот, падение темпов продвижения противника означает лишь уменьшение средней результативности этих атак и штурмов, а не их интенсивности. Хотя и с самой результативностью действий противника также не все так хорошо, как кажется.

Захватил две улицы в селе, продвинулся из одной части села в другую, отбил пол посадки, уничтожил огнем артиллерии несколько наблюдательных пунктов – это все ежедневные сведения о действиях противника на Покровском и Кураховском направлениях.

Темп наступления – это, по сути, соотношение физического продвижения войск на конкретной местности к отрезку времени. В этом отношении 2 – 3 недели назад противник на Покровском направлении действительно продвигался быстрее и глубже за сутки. Однако, это все совсем не означает, что войска противника уже остановились и не способны дальше наступать. Они продолжают наступать и продолжают продвигаться, хотя и не так быстро и глубоко, как это было раньше.

От чего зависит российское наступление

Как по мне, определенное снижение темпов наступления оккупантов обусловлено двумя основными факторами – перегруппировкой их войск в зоне ответственности УВ "Центр", а именно:

большая часть 41-й общевойсковой армии перемещается с Торецкого направления на Покровское, чтобы уплотнить боевые порядки 2-й ЗВА и восстановить ее наступательные возможности. Это касается 74-й ОМСБр 41-й ЗВА;

в свою очередь, на Торецкое направление перегруппировывается часть войск 51-й ЗВА, в дополнение к уже развернутой там 132-й ОМСБр из ее состава.

А также необходимостью завершить обеспечивающие бои на левом фланге УВ "Центр" в направлении на Курахово и Селидово. Без этого продолжение наступления противника на Покровск представляется рискованным.

На самом деле ситуация с российским наступлением выглядит сегодня в большей степени зависимой не от самих российских войск, которые очевидно уже задействовали почти максимальные наступательные возможности, а от состояния боеспособности украинских войск. В частности, от способности Сил обороны Украины обороняться на определенных рубежах и позициях в условиях превосходства противника.

При этом, возможность проводить контрнаступательные или наступательные действия в рамках какой-то "асимметричной стратегии" ВСУ за пределами направлений и операционных зон, где противник прилагает основные свои усилия, не рассматривается. Этот способ пока не работает, потому что не останавливает самого российского наступления, хотя и влияет на него определенным образом.