Как остановить весь "теневой флот" России: журналист назвал 2 слабые точки

Россия сохраняет возможность обходить санкции благодаря так называемому "теневому флоту", который перевозит нефть и другие ресурсы через международные воды. Несмотря на формальную изоляцию, эти суда и дальше обеспечивают Кремлю миллиардные прибыли.

Ирландский журналист и документалист Кейлин Робертсон в эфире 24 Канала указал на критическую слабость этой схемы. Он назвал две точки, блокировка которых может быстро остановить весь теневой флот России.

Смотрите также Выбрали жирную цель: летчик-инструктор сказал, как удалось уничтожить два Су-30 в Липецке

Европа может перекрыть теневой флот России

После введения санкций Россия массово использует так называемый теневой флот для экспорта нефти и нефтепродуктов. Суда ходят без страхования, часто с выключенными транспондерами, но все равно вынуждены проходить конкретными морскими маршрутами, которые невозможно обойти.

Самое слабое место теневого флота – это выход из российских портов, Черное море и проход перед Босфором. Второй критический узел – это европейские акватории,

– объяснил Робертсон.

По его словам, именно на этих участках суда находятся в зоне прямой юрисдикции или контроля западных стран. Там они проходят на расстоянии около 12 миль от берега, что позволяет останавливать их без сложных юридических процедур и проверять соблюдение санкций.

Если эти корабли остановить хотя бы на несколько минут и наложить штрафы, вся система сломается. Россия просто будет отрезана от внешнего мира,

– подчеркнул журналист.

Он добавил, что теневой флот приносит российской экономике около 750 миллиардов долларов в год, и его блокировка будет иметь мгновенный эффект. По оценке Робертсона, для этого не нужны военные действия – достаточно политического решения европейских правительств и контроля над очень узкой полосой воды.

Заметьте! ЕС уже ввел 19 пакетов санкций против России, последний утвердили в октябре.

Последние новости о санкциях против России