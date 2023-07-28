Это была ночь ада, я чудом уцелел, – освобожденный азовец рассказал детали теракта в Еленовке

В июле 2022 года Россия совершила кровавый теракт в колонии оккупированной Еленовки, где удерживала украинских военнопленных. Раненых пленных "штабелями" загружали в КамАЗы.

Никита Шастун, освобожденный из плена защитник "Азовстали", находился в бараке Еленовки во время теракта. Шастун во время брифинга поделился болезненными воспоминаниями о теракте в Еленовке, пишет 24 Канал.

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Кровати стояли плотно, цех загородили колючей проволокой

Освобожденный из плена рассказал, что сначала россияне его удерживали в колонии номер 120 в Еленовке. После этого он в сентябре был перевезен в Таганрог.

По словам Шастуна, через 2 месяца пребывания в Еленовке оккупанты принесли в барак с украинскими пленными списки с именами военнопленных, которые должны быть перемещены в другие места.

Мы не понимали, с какой целью, но надеялись, что это будет обмен. Однако наши надежды не оправдались,

– вспоминает азовец.

Россияне переместили украинских пленных на промышленную зону, в частности, в цех металлообработки. "Там очень плотно стояли 200 коек, проходы между ними были очень узкими", – говорит Шастун.

Украинские военные начали подозревать что-то плохое после того, как цех начали ограждать и рыть возле него окопы.

Мы стали подозревать, что здесь что-то не так, потому что цех стали ограждать колючей проволокой. За два дня на скорую руку были установлены туалеты и душ, а вокруг цеха начали рыть окоп. Мы поняли, что мы здесь не просто так и россияне задумали что-то плохое. Так и получилось,

– сказал военный.

Первую ночь, по его словам, пленные переночевали более-менее спокойно. Роковой стала вторая ночь, когда Россия и совершила теракт.

"В 23:20 начались взрывы. Так получилось, что той ночью я прилег головой на противоположную сторону кровати через прожектор, который ослеплял глаза", – сказал Шастун.

Азовец рассказал, что его голову и в конце концов жизнь спасла металлическая лестница, став неким щитом.

Около 23:30 и 23:40 поблизости было слышно несколько взрывов, а затем удар пришелся прямо по цеху, который был для нас бараком. Я чудом уцелел,

– говорит Шастун.

Военный признается, что до сих пор не знает как, отделался только контузией, мелкими осколками в ногах и ожогами.

По его словам, после взрыва рядом был медик, у которого осколками посекло руки и он не мог оказывать помощь. Под его руководством Шастун делал перевязки, помогал чем мог раненым.

Азовец рассказал, что медики из военного госпиталя Мариуполя пришли на помощь только через час после взрыва.

Это был ад, ночь ада. Раненых ребят просто штабелями друг на друга сбрасывали в КамАЗы. Грузить их закончили в 8 утра. Мы понимали, что многие из них живыми до больницы не довезут,

– отметил он.

Что известно о теракте в Еленовке