Высокопоставленный россиянин: СМИ установили, кто руководил колонией в оккупированной Еленовке

Украинское издание The Kyiv Independent провело расследование в отношении тех россиян, которые удерживали и пытали украинских пленников в Еленовке. И назвали имя того оккупанта, который управлял колонией.

Конечно, ответить должны все оккупанты, которые убивали наших военных и гражданских. Но у инициатора зверств в Еленовке есть вполне конкретная фамилия, как установили журналисты.

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Кто ответственен за преступления против украинцев в оккупированной Еленовке

Вероятно, работу лагеря для военнопленных Еленовка, расположенного на оккупированных территориях Донецкой области, курировал первый заместитель начальника московского управления Федеральной службы исполнения наказаний России Кирилл Попов,

– говорится в материале.

Возможно, он посещал оккупированную часть Донбасса с 16 мая по 17 июня 2022 года. По крайней мере, его видели в лагере для военнопленных в Еленовке – это подтвердили трое украинских военных. Попов отдавал приказы и координировал работу других сотрудников колонии.

А еще он общался с первым заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний России Рустамом Степаненко и теми, кто "курировал" военнопленных.

"В июне 2022 года подконтрольные российским властям СМИ сообщили о росте сотрудничества между пенитенциарными системами на оккупированных территориях Донецкой области и России. В некоторых репортажах содержалось фото собранных на совещание чиновников, в частности, Попова, которого называют "командующим группировкой Федеральной службы исполнения наказаний России в (так называемой) Донецкой народной республике", – пишет The Kyiv Independent.

Журналисты позвонили оккупанту, но он отказался от комментариев.

В 2013 – 2016 годах Попов был заместителем начальника ФСИН в Кировской области. У него есть жена и дочь. Год назад он занимал должность временно исполняющего обязанности начальника московского ФСИН.

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Россия должна ответить за свои зверства