Надо действовать быстро, – политолог сказал, как остановить фейки России по поводу теракта на Каховской ГЭС

Украина продолжает приходить в себя от циничного подрыва Каховской ГЭС оккупантами. К сожалению, в мире нет абсолютной уверенности в том, что теракт совершила Россия.

Более того, страна-агрессор активно распространяет фейки по поводу катастрофы, обвиняя во всем Украину. С государствами, СМИ которых приветствуют пророссийские нарративы, нужно усердно работать. Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давидюк.

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Все станет на свои места

Но есть пропагандисты вроде Такера Карлсона, с которыми ничего не поделаешь. Это имитация свободы слова, стандартов. На самом деле, это политическая пропаганда и игра в пользу одного из политических кандидатов. Сейчас российская пропагандистская вертикаль по всему миру пытается оболгать нас. Но наша задача – донести правду.

Мы должны больше показывать реальную ситуацию. Президенту, за которым самое большое медиа внимание, нужно ехать на эвакуацию в Херсонскую область, чтобы показать, что там происходит, какие это ужасы. Тогда все поймут – Украина никогда не решилась бы на такие поступки,

– заметил политолог.

Единственная сторона, на чьей совести страшная катастрофа – русская. Гипотетически, даже если "дамбу прорвало", кто ответственен, когда такое случается на оккупированной территории? Конечно, оккупант. В любом случае виновата Россия.

Следует действовать быстро и компетентно. Нам нужна 100% убежденность. Украина должна выступить с предложением независимой комиссии – пусть все заходят. Но не российские друзья – Бразилия, Турция, Казахстан, Беларусь, а реально независимые страны, которые могут произвести расследование,

– подчеркнул Давидюк.

Нам скрывать нечего. Увидим, как скоро вся эта история исчерпает себя и все станет на свои места.

Давидюк о том, как бороться с российской пропагандой по подрыву ГЭС: смотрите видео

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