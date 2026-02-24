О том, как врагу удалось осуществить дистанционный подрыв, поделились в СБУ.
Как враг активировал взрывчатку?
В СБУ сообщили, что по указанию куратора 33-летняя жительница Ровенской области установила в квартире вблизи места теракта смартфон с функцией онлайн-трансляции. Камеру устройства она направила на определенную "цель".
Через видеосвязь враг в режиме реального времени отслеживал обстановку вблизи магазина.
Именно благодаря этой трансляции был осуществлен дистанционный подрыв в момент, когда на место происшествия прибыли полицейские экипажи, а впоследствии и Нацгвардейцы.
К слову, ранее бывший сотрудник СБУ Иван Ступак предполагал в комментарии 24 Канала, что враг мог активировать самодельную взрывчатку 3 способами. Среди них – таймер, ручная активация из соседней квартиры или дистанционно с использованием видеонаблюдением.
Почему во время теракта пострадало так много правоохранителей?
В результате теракта 22 февраля в центре Львова пострадали 25 человек, среди них только одно гражданское лицо – несовершеннолетний парень, который живет вблизи места происшествия. Шесть человек сейчас находятся в больнице. Двое из них – в критическом состоянии.
Злоумышленница изготовила три самодельных взрывных устройства. Первый взрыв произошел после прибытия на место происшествия первого экипажа правоохранителей. После этого для подкрепления прибыли еще два патруля полиции и один патруль Нацгвардии – тогда сдетонировали еще две взрывчатки.
Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак предполагает, что Россия использовала тактику похожую на ту, которая давно актуальна в Мексике и на Ближнем Востоке – враг хотел убить как можно больше правоохранителей.