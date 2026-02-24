Про те, як ворогу вдалось здійснити дистанційний підрив, поділились у СБУ.

Як ворог активував вибухівку?

У СБУ повідомили, що за вказівкою куратора 33-річна мешканка Рівненської області встановила у квартирі поблизу місця теракту смартфон із функцією онлайн-трансляції. Камеру пристрою вона спрямувала на визначену "ціль".

Через відеозв'язок ворог у режимі реального часу відстежував обстановку поблизу магазину.

Саме завдяки цій трансляції було здійснено дистанційний підрив у момент, коли на місце події прибули поліцейські екіпажі, а згодом і Нацгвардійці.

До слова, раніше колишній співробітник СБУ Іван Ступак припускав у коментарі 24 Каналу, що ворог міг активувати саморобну вибухівку 3 способами. Серед них – таймер, ручна активація із сусідньої квартири чи дистанційно з використанням відеоспостереженням.

Чому під час теракту постраждало так багато правоохоронців?