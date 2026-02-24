Как врагу удалось осуществить дистанционный подрыв во Львове: в СБУ рассказали о хитрости

Теракт, который произошел во Львове 22 февраля, унес жизнь одной полицейской, еще двое правоохранителей находятся в критическом состоянии. "Куратору" из ФСБ удалось дистанционно активировать взрывное устройство, когда сотрудники МВД прибыли на место происшествия.

О том, как врагу удалось осуществить дистанционный подрыв, поделились в СБУ.

Как враг активировал взрывчатку?

В СБУ сообщили, что по указанию куратора 33-летняя жительница Ровенской области установила в квартире вблизи места теракта смартфон с функцией онлайн-трансляции. Камеру устройства она направила на определенную "цель".

Через видеосвязь враг в режиме реального времени отслеживал обстановку вблизи магазина.

Именно благодаря этой трансляции был осуществлен дистанционный подрыв в момент, когда на место происшествия прибыли полицейские экипажи, а впоследствии и Нацгвардейцы.

К слову, ранее бывший сотрудник СБУ Иван Ступак предполагал в комментарии 24 Канала, что враг мог активировать самодельную взрывчатку 3 способами. Среди них – таймер, ручная активация из соседней квартиры или дистанционно с использованием видеонаблюдением.

Почему во время теракта пострадало так много правоохранителей?