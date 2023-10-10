Спецслужбы России и Беларуси готовят новый теракт, чтобы обвинить Украину, – ЦНС

Спецслужбы России и Белоруссии спланировали новый теракт "под чужим флагом". Вражеские агенты планируют сбросить взрывчатку с беспилотника на белорусскую нефтебазу. Конечно, обвинить в этом хотят Украину.

Об этом было предупреждено в Центре национального сопротивления 10 октября. Там подчеркнули, что между вражескими спецслужбами уже достигнуты соответствующие договоренности.

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Между российской ФСБ и белорусским КГБ достигнуты договоренности провести операцию "под чужим флагом" против одного из объектов на территории Беларуси с последующим обвинением в этом украинской стороны,

– говорится в сообщении.



Вражеские спецслужбы хотят сбросить взрывчатку на нефтебазу в Беларуси / Фото ЦНС

Где планируют теракт

Отмечают, что как объект для теракта враг рассматривает нефтебазу "Брестоблнефтепродукт" недалеко от населенного пункта Прилуки Брестской области, который расположен в 2 километрах от белорусско-польской границы.



Где расположена нефтебаза "Брестоблнефтепродукт"/ Фото ЦНС

В ЦНС уточнили, что вражеские спецслужбы планируют сбросить с беспилотника взрывчатку. По информации от белорусских партизан, аэроразведку объектов, где предположительно произойдут террористические действия, вели наемники ППК "Вагнера" в августе этого года.

Привычная тактика врага

Летом СБУ сообщала, что Россия хотела использовать "вагнеровцев" для вовлечения Беларуси в полномасштабную войну. Для этого они готовили теракт на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, планы врага удалось сорвать.

Что касается ситуации на Севере, командующий Объединенных Сил ВСУ Сергей Наев сообщил, что ВСУ усиливают защиту границ с Беларусью. Между тем, в Беларуси начали очередную проверку готовности войск.

! Силы обороны Украины действуют только на территории Украины. В то же время эта провокация выгодна россиянам, чтобы повлиять на позицию и поддержку союзников нашей страны и уменьшить их поддержку.