Спецслужбы России и Беларуси готовят новый теракт, чтобы обвинить Украину, – ЦНС
Источник:Центр Национального Сопротивления
Спецслужбы России и Белоруссии спланировали новый теракт "под чужим флагом". Вражеские агенты планируют сбросить взрывчатку с беспилотника на белорусскую нефтебазу. Конечно, обвинить в этом хотят Украину.
Об этом было предупреждено в Центре национального сопротивления 10 октября. Там подчеркнули, что между вражескими спецслужбами уже достигнуты соответствующие договоренности.
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Между российской ФСБ и белорусским КГБ достигнуты договоренности провести операцию "под чужим флагом" против одного из объектов на территории Беларуси с последующим обвинением в этом украинской стороны,
– говорится в сообщении.
Вражеские спецслужбы хотят сбросить взрывчатку на нефтебазу в Беларуси / Фото ЦНС
Где планируют теракт
Отмечают, что как объект для теракта враг рассматривает нефтебазу "Брестоблнефтепродукт" недалеко от населенного пункта Прилуки Брестской области, который расположен в 2 километрах от белорусско-польской границы.
Где расположена нефтебаза "Брестоблнефтепродукт"/ Фото ЦНС
В ЦНС уточнили, что вражеские спецслужбы планируют сбросить с беспилотника взрывчатку. По информации от белорусских партизан, аэроразведку объектов, где предположительно произойдут террористические действия, вели наемники ППК "Вагнера" в августе этого года.
Привычная тактика врага
- Летом СБУ сообщала, что Россия хотела использовать "вагнеровцев" для вовлечения Беларуси в полномасштабную войну. Для этого они готовили теракт на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, планы врага удалось сорвать.
- Что касается ситуации на Севере, командующий Объединенных Сил ВСУ Сергей Наев сообщил, что ВСУ усиливают защиту границ с Беларусью. Между тем, в Беларуси начали очередную проверку готовности войск.