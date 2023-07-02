Ситуация может быть критической: в Запорожском облсовете рассказали, что происходит на ЗАЭС

Россияне угрожают подрывом Запорожской АЭС не только Украине, но и миру. Ведь последствия теракта будут неконтролируемыми. Сейчас россияне подогревают слухи о подготовке к теракту своими действиями на территории станции.

Оккупанты впервые со времени оккупации опробовали систему оповещений на Запорожской АЭС. Это может быть только провокацией, но уверенности в этом нет. Об этом 24 Каналу рассказал Аскад Ашурбеков – депутат Запорожского областного совета.

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Что происходит на ЗАЭС

Ситуация на Запорожской АЭС достаточно напряженная. Сейчас там, вероятно, происходит ротация работников станции или их эвакуация. К сожалению, сегодня нет четкой информации о том, готовятся ли они к теракту.

Однако есть сигналы, как ротация сотрудников. Вчера (1 июля – 24 Канал) они имитировали проведение подготовительных действий на случай крушения. Проверяли систему оповещения, чего не было за весь период оккупации. Есть много сигналов, которые показывают, что ситуация может дойти до критического уровня.

– подчеркнул Аскад Ашурбеков.

С украинской стороны в Запорожской области уже провели соответствующие учения с профильными службами: ГСЧС, полицией, а также областной администрацией и муниципальными властями Запорожья. Там нарабатывались логистические маршруты, план эвакуации, проверка укрытий.

"Вся соответствующая работа проводится с учетом худшего сценария, который может состояться", – отметил депутат.

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Какие настроения у местных

Нагнетание ситуации вокруг возможной катастрофы на ЗАЭС должно психологически давить на людей. Однако на подконтрольной территории Запорожской области, в частности, в самом Запорожье не наблюдаются панические настроения. Массово люди не уезжают.

А действия власти по отработке последствий от возможного подрыва очень успокоили людей.

Было несколько дней "окно" после обращения президента (относительно подготовки теракта – 24 Канал) к подготовке учений было больше напряжения, в том числе в соцсетях. Люди ждали действия власти, чтобы им показали, что ситуация контролируемая при любом сценарии,

– заметил Ашурбеков.

Местные хотя и готовятся к разным вариантам развития событий, но продолжают работать и жить.

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