О подрыве Запорожской АЭС Украина может узнать только через несколько часов, – "Энергоатом"

Россияне готовят теракт на ЗАЭС. В случае подрыва атомной станции Украина сможет узнать об этом только через несколько часов.

Наше государство пока не имеет прямого доступа к радиационному контролю из-за захватчиков. Об этом во время пресс-конференции заявил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, сообщает 24 Канал.

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Котин отметил, что прямой радиационный контроль находится в руках россиян.

На сегодняшний день у нас есть датчики радиационного мониторинга на контролируемой Украиной территории на правобережье, и по этим датчикам мы будем отслеживать. Если действительно будет выброс на Запорожской атомной станции, у нас будет информация через несколько часов. Если будет нормальная ситуация с воздухом, то буквально через несколько минут у нас будет эта информация,

– объяснил президент "Энергоатома".

В свою очередь, министр энергетики Герман Галущенко надеется, что присутствующие на станции представители МАГАТЭ в случае аварии как можно скорее передадут информацию об этом штаб-квартире агентства и Украины.

"Когда, не дай Бог, событие произойдет, мы не будем видеть само событие, когда оно произойдет. Мы будем это знать, но мы не будем иметь информацию в режиме реального времени, и это влияет на весь процесс", – заявил Галущенко.

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