Тела погибших в Еленовке военнопленных могут быть в Мариуполе и Донецке, – омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что россияне до сих пор не сотрудничают с Украиной по выдаче тел убитых защитников в Еленовке.

Дмитрий Лубинец требовал, чтобы Россия выдала тела убитых оккупантами украинских пленных в Еленовке. Однако российская сторона это проигнорировала.

Правда должна быть установлена: Зеленский и Гутерриш договорились о миссии по трагедии в Еленовке

Где находятся тела

Сейчас у Украины есть только информация о том, что часть убитых украинских воинов в Еленовке оккупанты держат в Мариуполе, а еще часть – в Донецке. россия до сих пор не начала процедуру выдачи тел.

Когда я обратился по поводу своего приезда туда, я обратился с предложением, чтобы российская сторона приступила к процедуре выдачи тел погибших родственникам у нас в Украине, чтобы я был допущен к нашим раненым ребятам. Ничего не было сделано. российская сторона и здесь все проигнорировала. На данный момент у нас есть единственная информация, что, возможно, тела находятся в Мариуполе. Часть – в Мариуполе, часть – в Донецке,

– сказал Лубинец.

Раненые военнослужащие находятся в Донецке. По крайней мере, такую информацию владеет украинская сторона.

Что следует знать о теракте россиян в Еленовке

29 июля россия совершила теракт в колонии оккупированной Еленовки, где содержали украинских военнопленных из "Азовстали".

Там погибли около 40 наших военных, еще 130 получили ранения. Иностранные СМИ говорят, что погибших может быть 53 человека.

Украинская разведка установила, что ответственность за терракт на наемниках из ППК "Вагнера", а преступление не является случайностью.

К теме – военных в Еленевке не только взорвали: смотрите видео