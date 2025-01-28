Российский теракт в Еленовке: в Офисе Генпрокурора назвали возможные причины взрыва

Летом 2022 года в одном из бараков Волновахской исправительной колонии, где находились военные "Азова", произошел теракт. Офис Генпрокурора рассматривает три возможные версии взрыва.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента УНН. Представители 18-го Департамента ОГПУ на брифинге предполагают использование россиянами артиллерии, огнемета или взрывчатки.

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Какие версии называет следствие

По словам прокурора Дмитрия Марцина, установить окончательную версию пока невозможно – Украина не имеет доступа к месту теракта.

Следствие предполагает следующие причины взрыва в бараке:

использование ручного огнемета "Шмель";

применением артиллерийской системы или другого высокоточного оружия;

закладка взрывчатки внутри помещения у самого входа в барак.

Сейчас отсутствует доступ к месту совершения преступления. Даже, установить тип вооружения, который был применен пока очень сложно, поскольку мы не имеем доступа, мы не можем видеть последствия применения такого вооружения,

– говорит Марцин.

Напомним, экс-начальнику колонии и его первому заместителю ранее было сообщено о подозрении. Сергей Евсюков и Дмитрий Неёлов якобы находились на "должностях", когда в ночь на 29 июля 2022 года в одном из бараков прогремел взрыв. Других причастных к убийству военных "Азова" до сих пор устанавливают.

В результате теракта, по данным СБУ, погибли по меньшей мере 50 украинских военных, 9 из них умерли из-за неоказания неотложной медицинской помощи, еще около 150 – получили ранения.

Евсюков мог погибнуть 9 декабря 2024 года в оккупированном Донецке. Под днищем его машины был заложен пластид, около 150 – 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Его жена, которая работает на оккупационное "МВД", во время взрыва получила серьезные ранения.