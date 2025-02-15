Среди погибших – ребенок: стало известно о первых жертвах теракта в Мюнхене

В центре Мюнхена 13 февраля произошло жуткое ДТП. Автомобиль въехал в толпу протестующих. Несколько десятков человек пострадали, а двое, к сожалению, погибли.

В результате наезда автомобиля на толпу демонстрантов ранения получили по меньшей мере 39 человек. Через два дня после трагедии в больнице умерли два человека, передает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.

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Есть жертвы

От полученных повреждений в медучреждении умерли 37-летняя женщина и двухлетний ребенок.

Ранее местные СМИ сообщали, что среди пострадавших в результате теракта есть те, кто находятся в критическом состоянии.

Напомним, что толпа, в которую влетел автомобиль, – это участники забастовки, созванной профсоюзом Verdi. За рулем авто Mini Cooper сидел 24-летний гражданин Афганистана. По данным полиции, наезд был преднамеренным. Подозреваемый уже попадал в поле зрения правоохранителей за нарушение закона о наркотиках и кражи из магазинов.

Напомним, что с начала года это далеко не первый случай, когда авто врезается в толпу людей. Так, в январе в Магдебурге два автомобиля въехали в толпу на рождественской ярмарке, что привело к многочисленным жертвам и раненым. Подобный случай произошел и в Новом Орлеане.