После взрыва в Еленовке россияне не дали даже бинтов, – азовец о пленении

Более года назад Россия устроила теракт в Еленовке. Тогда там погибли по меньшей мере 53 украинских пленных, а выжившие продолжают делиться своими историями.

Россияне ужасно обращались с украинскими пленными в Еленовке. Тем, кому удалось спастись со уничтоженного барака в Еленовке, не оказывали никакой медицинской помощи, рассказал азовец Арсен Дмитрик.

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Охранники ходили и улыбались, когда раненые кричали

По словам Арсена Дмитрика, пленные просили россиян дать хотя бы бинты и турникеты, чтобы самим оказать медицинскую помощь, однако никто этого не дождался. Некоторые охранники ходили и улыбались, пока украинские военные истекали кровью.

"Мы, кто мог, оттаскивали их тела и складывали под забором. Медицинскую помощь в течение нескольких часов нам никто не оказывал", – вспоминает военный.

Кто такой Арсен Дмитрик? Арсен Дмитрик служит в "Азове" с 2014 года, имеет позывной "Лемко". Он награжден орденами "За мужество" II и III степеней. Вместе с другими защитниками Азовстали 20 мая 2022 по приказу командования сложил оружие и вышел с территории завода. В ночь с 28 на 29 июля 2022 года находился в бараке в колонии в Еленовке Донецкой области, который взорвали россияне. Освобожден из российского плена 21 сентября 2022 г.

Он рассказал, что после взрыва из охваченного пламенем барака пленным пришлось выбираться в одиночку, дверь была закрыта. Охрана сначала разбежалась, а потом вернулась и пыталась согнать пленников на бетонированную дорожку.

Пленные оставались там несколько часов, пытаясь останавливать кровь раненым с помощью собственного нательного белья, в котором спали в момент теракта. Позже на помощь пришли другие пленники – медики с минимальным набором перевязочных материалов.

Только через несколько часов пострадавших увезли в больницы Донецка. При этом с ранеными не церемонились: забросали в КамАЗы и увозили на бешеной скорости.

"Всех нас отвезли в центральную донецкую больницу. Пять строительных КамАЗов, в которых почти сотня худеющих, обгоревших, раненых, без одежды бойцов. Нас просто высыпали, не дали ни вылезть, ни вынести собратьев", – засвидетельствовал Лемко.

На прощание россияне избили пленных

Защитников Мариуполя, переживших теракт в Еленовке, россияне сильно избили "на прощание".

Нас привезли сначала автобусами в Таганрог. Били нас там бешено, как в последний раз. И уже тогда пришло первое понимание, что, вероятно, нас везут на обмен и они хотят оторваться,

– рассказал Дмитрик.

По словам Дмитрика, его с товарищами самолетом переправили в Москву, где забрали пленных из следственного изолятора "Лефортово", тогда в Беларусь, откуда уже автобусами привезли в Украину.

Боец рассказал, что пленные, которых содержали в московском СИЗО, ничего даже не слышали о взрывах в Еленовке.

Недавно состоялась годовщина теракта в Еленовке