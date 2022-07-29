Чтобы собрать информацию и помочь раненым: Красный Крест попросил доступ в Оленовку
Источник:"РБК-Украина"
Оккупанты убили украинских военнопленных в колонии в оккупированном поселке Оленовка. На место преступления хотят попасть представители Красного Креста.
Красный Крест хочет попасть в Оленовку, чтобы оказать помощь раненым
Специалист по связям с общественностью и медиа Красного Креста Александр Власенко рассказал, что в комитете знают о трагедии в Оленовке и видели фотографии оттуда.
На тему Зверства россиян вызывают ярость, – Залужный отреагировал на убийства пленных в Оленовке
Он отметил, что на момент теракта в Оленовке не было членов Красного Креста или других независимых представителей, от которых комитет мог бы получить информацию.
Соответственно в Красном Кресте решили обратиться к пророссийским боевикам в Донецке, чтобы те как можно быстрее предоставили им доступ к колонии в оккупированной Оленовке.
Власенко рассказал, что представители Красного Креста хотят попасть в Оленовку, чтобы оказать помощь раненым украинским гражданам, которых там держат, и эвакуировать их, если будет возможность.
И конечно же для того, чтобы получить максимальное количество информации (в частности, о погибших – 24 канал), которую в дальнейшем мы передадим родственникам пленных,
– заявил он.
Что известно о теракте в Оленовке
- российские медиа утром 29 июля сообщили об "обстреле" колонии в Оленовке на Донетчине. Россия решила переложить вину на Украину.
- Однако в Генштабе ВСУ опровергли причастность украинских войск к "обстрелу". В Генштабе сообщили, что россия пытается скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые там совершала.
- В Офисе генпрокурора сообщили, что в колонии погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения.
- О том, что за теракт ответственна россия, свидетельствует разговор, который удалось перехватить СБУ. В разговоре российский оккупант рассказывает, что это россия ударила по колонии. Также против россии говорит, что пропагандисты анонсировали "обстрел" Оленевки еще 5 июня.
- Украинские разведчики информируют, что одной из причин теракта в Оленовке было желание россиян скрыть хищение средств. По данным разведки, операцией занималась ЧВК "Вагнера" без согласования с российским минобороны.
- В патронатной службе защитников Мариуполя сообщали, что выясняют имена погибших и пострадавших "своими каналами". Также в патронатной службе заявляли, что на место трагедии выехал Международный Комитет Красного Креста.
- Сообщалось, что каждый из пленников в Оленовке был в списке Красного Креста.
Узнайте больше – перехват СБУ об Оленовке: смотрите видео