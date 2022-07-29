Чтобы собрать информацию и помочь раненым: Красный Крест попросил доступ в Оленовку

Оккупанты убили украинских военнопленных в колонии в оккупированном поселке Оленовка. На место преступления хотят попасть представители Красного Креста.

Красный Крест хочет попасть в Оленовку, чтобы оказать помощь раненым

Специалист по связям с общественностью и медиа Красного Креста Александр Власенко рассказал, что в комитете знают о трагедии в Оленовке и видели фотографии оттуда.

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Он отметил, что на момент теракта в Оленовке не было членов Красного Креста или других независимых представителей, от которых комитет мог бы получить информацию.

Соответственно в Красном Кресте решили обратиться к пророссийским боевикам в Донецке, чтобы те как можно быстрее предоставили им доступ к колонии в оккупированной Оленовке.

Власенко рассказал, что представители Красного Креста хотят попасть в Оленовку, чтобы оказать помощь раненым украинским гражданам, которых там держат, и эвакуировать их, если будет возможность.

И конечно же для того, чтобы получить максимальное количество информации (в частности, о погибших – 24 канал), которую в дальнейшем мы передадим родственникам пленных,

– заявил он.

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