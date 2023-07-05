Россия расшатывает ситуацию перед саммитом НАТО: в ISW оценили угрозу теракта на ЗАЭС
Источник:ISW
Исследователи ISW проанализировали, может ли Россия взорвать Запорожскую АЭС. Выводы Института изучения войны – успокаивающие. Там убеждены, что Кремль не решится на теракт.
Информационная операция России
В ISW убеждены, что в настоящее время Россия вряд ли повлечет за собой радиационный инцидент в ЗАЭС.
Актуально Россия может готовить подрыв ЗАЭС: что нужно знать об угрозе и как поступить в случае теракта
Маловероятно, что ограниченный российский саботаж на ЗАЭС, в котором Россия надеется обвинить Украину, сможет повлечь за собой масштабный радиационный инцидент. Ведь реакторы ЗАЭС были сконструированы так, чтобы выдерживать значительные повреждения.
– говорится в сообщении.
Такого мнения придерживаются и украинские военные источники. В то же время они отметили, что даже если вероятные взрывные устройства сдетонируют, повреждения не повредят реактору, а скорее создадут ошибочное впечатление, что ВСУ обстреляли реакторы.
Провокативные заявления российских политиков о том, что Украина готовится атаковать ЗАЭС, являются частью широкомасштабной российской информационной операции. Она направлена на то, чтобы обвинить Украину в безответственности на ЗАЭС перед предстоящим саммитом НАТО и отказать нашим военным вести контрнаступление в Запорожской области.
Угроза подрыва ЗАЭС: главное
- Вечером 4 июля украинские военные предупредили о возможной провокации на Запорожской АЭС. Все потому, что на крыше энергоблоков заметили предметы, похожие на взрывчатку.
- "Росатом" и российская пропаганда распространили дезинформацию, что в ночь на 5 июля Украина готовится обстрелять ЗАЭС.
- На фоне таких новостей российские оккупанты начали массово бежать из города Энергодар, где расположена ЗАЭС.