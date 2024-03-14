Теракты были перед каждыми выборами: российский экс-разведчик рассказал о преступлениях Кремля

Ряд стран ранее предупреждали о возможных терактах в Москве, но ничего не произошло. Однако Путин вполне может устроить их накануне выборов.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, заметив, что Путин может устроить перед так называемыми "выборами" все что угодно.

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Чего ожидать от нынешних выборов

В 1999 году, когда Путин стал премьером, он начал создавать атмосферу террора. Это все делалось вместе с Николаем Патрушевым, который заменил Путина на посту директора ФСБ.

Они сделали это, чтобы активизировать войну с Чечней, чтобы Путина избрали президентом. Далее были теракты на Дубровке, Беслан и тому подобное. За всем этим стоят большие уши путинских спецслужб. В 2018 году он накануне выборов также устроил не совсем теракт, но публичную расправу над Сергеем Скрипалем и его дочерью,

– сказал Жирнов.

Можно назвать десятки имен, которых убил путинский режим за время своего правления. Это и Александр Литвиненко, и Анна Политковская и т.д.

В этом году Путин тоже может что-то похожее осуществить накануне так называемых "выборов", которые состоятся уже в марте. Но ситуация уже несколько иная, ведь Россия находится в полномасштабной войне с Украиной. И здесь могут произойти уже другие интересные "сюрпризы" для Путина вроде рейда российских добровольцев.

Ситуация в России: кратко