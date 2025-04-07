Готовила теракты возле ТЦК и органов полиции: СБУ вовремя разоблачила жительницу Полтавщины

Россияне завербовали 30-летнюю безработную жительницу Полтавщины для совершения серии терактов в регионе. Злоумышленница должна была заложить взрывчатку вблизи райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.

Впрочем, к счастью, сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеские намерения и задержали террористку, передает 24 Канал.

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Что известно

Следствие установило, что женщина должна была заложить рядом с госучреждением самодельное взрывное устройство. В момент минирования территории админздания оккупанты планировали взорвать взрывчатку вместе со своим агентом.

Чтобы подготовиться к преступлению, жительница Полтавщины получила от куратора деньги на аренду конспиративной квартиры и на закупку составляющих для изготовления взрывчатки.

Затем она получила из России инструкции на изготовление СВП, который спрятала в чайник и "усилила" дополнительными поражающими элементами и снарядила электронным устройством с удаленным доступом для оккупантов.

Во время обысков у задержанной изъяты составляющие к взрывчатке и мобильный гаджет с доказательствами ее контактов с российским куратором. Женщине сообщено о подозрении по двум статьям: приготовление к совершению террористического акта и незаконное обращение со взрывчатыми веществами.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Задержана российская агентка на Полтавщине / Фото СБУ

Напомним, 4 апреля в Днепре в результате взрыва автомобиля погиб депутат горсовета Юрий Федько, событие квалифицировали как теракт.