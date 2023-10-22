"Врагу не остановить мужество": как в сети реагируют на ракетную атаку на терминал "Новой почты"

Россия нанесла очередной удар по гражданской инфраструктуре Харьковской области. В сети остро отреагировали на атаку по терминалу "Новой почты", в результате которой погибли 6 сотрудников компании.

Ночью 21 октября Россия снова атаковала Харьковщину и поразила в терминал "Новой почты". Как в сети реагируют на циничный удар оккупантов, унесший жизни 6 человек – читайте в материале 24 Канала.

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У гражданских не было шансов

В благотворительной организации UAnimals выразили соболезнования компании, работники которой пострадали в результате удара С-300. Там отметили, что все погибшие и раненые были гражданскими.

У них не было шансов добежать до укрытия, потому что, по словам очевидца, тревога прозвучала уже после первого взрыва. Ракеты этого типа прилетают из Белгорода менее чем через минуту, поэтому и тревога иногда звучит с опозданием.

– объяснили в сообщении.

Также в UAnimals подчеркнули, что хотят верить, что Россия понесет ответственность за каждую оскверненную жизнь.

Кроме этого, свои соболезнования "Новой почте" выразила также компания "ROZETKA".

"Ваша боль – наша боль", – говорится в сообщении.

Вся страна в скорби

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина, третья ракетка мира, также посвятила сообщение трагедии в Харьковской области. Она выразила соболезнования родным и близким погибших. Также Свитолина подчеркнула, что вместе с ними в скорби вся Украина.

Инна Поперешнюк, соучредитель "Новой почты", написала, что 22 октября в компании объявлено днем траура. Также она рассказала, что связь с работниками поддерживают, организуют доставку необходимых лекарств и оказывают психологическую поддержку пострадавшим.

"Новая почта" стала символом Украины

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко также отреагировала на циничный обстрел терминала "Новой почты" в Харьковской области. Она отметила, что каждая такая трагедия – наша общая боль.

"Новая почта" уже стала символом Украины. Думаю трудно найти человека, который не пользовался услугами компании, который бы не знал, где возле его дома отделение или почтомат. Это особенно ощутимо, когда речь идет о прифронтовых территориях. Как только наши защитники освобождают города и села, первыми после разминирования туда приезжают работники "Новой почты",

– написала она.

Свириденко подчеркнула, что иногда такая работа проходит в условиях баррикад, ведь россияне не прекращают свои обстрелы.

Украинская певица Руслана написала, что вся Украина ценит непростую работу компании, ведь без нее было бы гораздо сложнее волонтерить.

Враг не может остановить мужество

Украинский ресторатор Савва Либкин отметил, что лично не знал погибших во время российского удара, однако он знаком с учредителями компании. Он также выразил уверенность, что "Новая почта" возобновит разбитый терминал.

Врагу не остановить мужество. Врагу не остановить видение будущего,

– написал ресторатор.

Вице-премьер министерша Украины Ирина Верещук также выразила соболезнования семьям погибших. По ее словам, "Новая почта" сотрудничает с Министерством реинтеграции и доставляет гуманитарные грузы, в частности в опасные районы.

Часть нашей мощи

Бойцы 114 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ также не оставили циничный удар оккупантов без внимания. В бригаде отметили, что "Новая почта" – часть их мощи.

Вы устоите! Мы отомстим!

– написали бойцы.

Команду "Новой почты" поддержали и другие украинцы. В частности, журналистка Ирина Андрейцев написала, что мы должны как можно больше демонстрировать солидарность с компанией, которая одной из первых заезжает на деоккупированные территории и в разгар активной фазы войны очень быстро доставляет посылки по всей Украине.

Андрей Боечко, волонтер, тоже отреагировал на удар оккупантов. Он написал, что это – горе для всей волонтерской семьи, ведь "Новая почта" с 2014 бесплатно доставляет грузы для ВСУ. Он также подчеркнул, что мы должны помнить, в каких опасных условиях оказываются сотрудники компании на прифронтовых территориях.

Книжная обозреватель Анна Скорина написала, что 28 февраля 2022 года она увидела, что отделения "Новой почты" работают и это приносило уверенность, что "все будет ок".

Россия ударила по терминалу "Новой почты"