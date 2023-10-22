Вночі 21 жовтня Росія знову атакувала Харківщину та поцілила у термінал "Нової пошти". Як у мережі реагують на цинічний удар окупантів, який забрав життя 6 людей – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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У цивільних не було шансів

У благодійній організації UAnimals висловили співчуття компанії, працівники якої постраждали внаслідок удару С-300. Там наголосили, що всі загиблі та поранені були цивільними.

Вони не мали шансів добігти до укриття, бо, за словами очевидця, тривога пролунала вже після першого вибуху. Ракети цього типу прилітають із Бєлгорода менше ніж за хвилину, тому й тривога іноді лунає із запізненням,

– пояснили в повідомленні.

Також у UAnimals підкреслили, що хочуть вірити, що Росія понесе відповідальність за кожне спаплюжене життя.

Крім цього, свої співчуття "Новій пошті" висловила також компанія "ROZETKA".

"Ваш біль – наш біль", – мовиться в повідомленні.

Вся країна у скорботі

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна, третя ракетка світу, також присвятила допис трагедії на Харківщині. Вона висловила співчуття рідним та близьких загиблих. Також Світоліна наголосила, що разом із ними у скорботі вся Україна.

Інна Поперешнюк, співзасновниця "Нової пошти", написала, що 22 жовтня у компанії оголошено днем жалоби. Також вона розповіла, що зв'язок із працівниками підтримують, організовують доставку необхідних ліків та надають психологічну підтримку постраждалим.

"Нова пошта" стала символом України

Заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко також відреагувала на цинічний обстріл термінала "Нової пошти" на Харківщині. Вона зазначила, що кожна така трагедія – наш спільний біль.

"Нова пошта" вже стала символом України. Думаю важко знайти людину, яка б не користувалася послугами компанії, яка б не знала, де біля її дому відділення чи поштомат. Це особливо відчутно, коли йдеться про прифронтові території. Як тільки наші захисники звільняють міста і села, першими після розмінування туди приїжджають працівники "Нової пошти",

– написала вона.

Свириденко наголосила, що інколи така робота відбувається в умовах барикад, адже росіяни не припиняють свої обстріли.

Українська співачка Руслана написала, що вся Україна цінує непросту роботу компанії, адже без неї було б значно складніше волонтерити.

Ворог не може зупинити мужність

Український ресторатор Сава Лібкін зазначив, що особисто не знав загиблих під час російського удару, проте він знайомий із засновниками компанії. Він також висловив впевненість, що "Нова пошта" відновить розтрощений термінал.

Ворогові не зупинити мужність. Ворогові не зупинити візію майбутнього,

– написав ресторатор.

Віце-прем'єр міністерка України Ірина Верещук також висловила співчуття сім'ям загиблих. За її словами, "Нова пошта" співпрацює із Міністерством реінтеграції та доставляє гуманітарні вантажі, зокрема, у небезпечні райони.

Частина нашої міці

Бійці 114 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ також не залишили цинічний удар окупантів без уваги. У бригаді наголосили, що "Нова пошта" – частина їхньої міці.

Ви встоїте! Ми помстимося!

– написали бійці.

Команду "Нової пошти" підтримали й інші українці. Зокрема, журналістка Ірина Андрейців написала, що ми повинні якомога більше демонструвати солідарність із компанією, яка однією із перших заїжджає на деокуповані території та у розпал активної фази війни дуже швидко доставляє посилки по всій Україні.

Андрій Боєчко, волонтер, теж відреагував на удар окупантів. Він написав, що це – горе для всієї волонтерської сім'ї, адже "Нова пошта" з 2014 року безкоштовно доставляє вантажі для ЗСУ. Він також наголосив, що ми повинні пам'ятати в яких небезпечних умовах опиняються співробітники компанії на прифронтових територіях.

Книжкова оглядачка Ганна Скоріна написала, що 28 лютого 2022 року вона побачила, що відділення "Нової пошти" працюють і це приносило впевненість, що "все буде ок".

Росія вдарила по терміналу "Нової пошти"