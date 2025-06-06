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6 июня, 11:49
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Тернопольщина тоже частично без света после российских ударов

Ирина Чеботникова
Основні тези
  • Из-за российских ударов в Тернопольской области 6 июня произошло обесточивание.
  • Без электроснабжения остаются почти 4 тысячи потребителей.

Атака 6 июня по Тернопольской области привела к обесточиваниям.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Тернопольской ОВА Вячеслава Негоду.

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Когда дадут свет на Тернопольщине

К слову, в результате атаки в Тернополе загрязненный воздух. Людям рекомендуют закрыть окна и не выходить на улицу.

Ремонтно-восстановительные работы планируют завершить до конца дня.

Через ночную вражескую атаку повреждены сети электропередач на территории Тернопольского района. В настоящее время без электроснабжения остаются почти 4 тысячи потребителей. Работники АО "Тернопольоблэнерго" проводят их запитки к альтернативным системам, 
– написали в ОВА.

Также частично нет света в Киеве на левом берегу и на Полтавщине. Это тоже последствия вражеской ночной атаки по Украине.

В столице повреждены пути метрополитена, а на Киевщине – железная дорога.