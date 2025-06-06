Тернопольщина тоже частично без света после российских ударов
- Из-за российских ударов в Тернопольской области 6 июня произошло обесточивание.
- Без электроснабжения остаются почти 4 тысячи потребителей.
Атака 6 июня по Тернопольской области привела к обесточиваниям.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Тернопольской ОВА Вячеслава Негоду.
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Когда дадут свет на Тернопольщине
К слову, в результате атаки в Тернополе загрязненный воздух. Людям рекомендуют закрыть окна и не выходить на улицу.
Ремонтно-восстановительные работы планируют завершить до конца дня.
Через ночную вражескую атаку повреждены сети электропередач на территории Тернопольского района. В настоящее время без электроснабжения остаются почти 4 тысячи потребителей. Работники АО "Тернопольоблэнерго" проводят их запитки к альтернативным системам,
– написали в ОВА.
Также частично нет света в Киеве на левом берегу и на Полтавщине. Это тоже последствия вражеской ночной атаки по Украине.
В столице повреждены пути метрополитена, а на Киевщине – железная дорога.