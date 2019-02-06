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      Терпение лопнуло: одесская активистка заявила, что за ней следят

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      Одесская активистка, которая пишет о коррупции, заявила, что за ней следят
      Одесская активистка, которая пишет о коррупции, заявила, что за ней следят / Фото с Facebook-страницы Екатерины Маденс

      Журналистка Екатерина Маденс заявила, что уже около месяца каждый день за ней следят. По ее словам, все началось после одного из ее сообщений на Facebook-странице.

      "Это происходит абсолютно каждый день. Утром и вечером. Абсолютно каждый день", – отметила журналистка.

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      Журналистка издания "Общественное следствие" написала, что это может быть попыткой давления и запугивания.

      А началось все это через несколько дней после моего поста о Догтауне и Есеновиче,
      – высказала свое предположение Екатерина.

      Она добавила, что если так будет продолжаться и дальше, то журналистка напишет заявление в полицию.

      В свою очередь, общественные активисты, которые следят за расследованием убийства активистки Екатерины Гандзюк, отметили, что девушка пишет о коррупции в органах власти в Одессе и непосредственно о мэре Труханове и его “бизнес-партнере” Владимире Галантернике.

      Вместе со своим мужем Екатерина много работала и писала, в частности, и о покушении на активиста Олега Михайлика,
      – добавили активисты на Facebook-странице.

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      Они напомнили, что Катя Гандзюк начала замечать, что за ней следят как минимум за полгода до нападения.

      Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк? 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

      После активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Коррупция Журналисты
      Источник: 24 канал
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