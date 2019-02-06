Терпение лопнуло: одесская активистка заявила, что за ней следят

Журналистка Екатерина Маденс заявила, что уже около месяца каждый день за ней следят. По ее словам, все началось после одного из ее сообщений на Facebook-странице.

"Это происходит абсолютно каждый день. Утром и вечером. Абсолютно каждый день", – отметила журналистка.

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Журналистка издания "Общественное следствие" написала, что это может быть попыткой давления и запугивания.

А началось все это через несколько дней после моего поста о Догтауне и Есеновиче,

– высказала свое предположение Екатерина.

Она добавила, что если так будет продолжаться и дальше, то журналистка напишет заявление в полицию.

В свою очередь, общественные активисты, которые следят за расследованием убийства активистки Екатерины Гандзюк, отметили, что девушка пишет о коррупции в органах власти в Одессе и непосредственно о мэре Труханове и его “бизнес-партнере” Владимире Галантернике.

Вместе со своим мужем Екатерина много работала и писала, в частности, и о покушении на активиста Олега Михайлика,

– добавили активисты на Facebook-странице.

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Они напомнили, что Катя Гандзюк начала замечать, что за ней следят как минимум за полгода до нападения.

Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк? 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.



После активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.