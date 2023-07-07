На территории России нет ни одной боевой воинской части: где располагаются войска оккупантов
Все боеспособные подразделения российской армии были переброшены на территорию Украины, чтобы противостоять контрнаступлению ВСУ. Сегодня в России нет ни одной боевой части, способной выполнить боевое задание по назначению.
Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов во время стрима на своем ютуб-канале, передает 24 Канал. Британская разведка также подтвердила, что Россия была вынуждена подтянуть все резервы, чтобы сдержать движение Сил обороны.
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"В Запорожской области воюет 58 армия России, которая обычно занималась безопасностью на Кавказе, – к слову 58 армия в свое время напала на Грузию. В районе Великой Новоселки Донецкой области позиции удерживает 5 армия и морская пехота: это формирование Россия использовала для защиты на границах с Китаем", – сказал Олег Жданов.
Вокруг Бахмута оборону держат воздушно-десантные войска, обычно размещавшиеся на западе России и действовавшие как элитные силы быстрого реагирования на случай обострения в отношениях с НАТО.
Границы России некому защищать
Мятеж Евгения Пригожина, которому удалось пройти 800 километров в сторону Москвы со своими военными формированиями без всякого сопротивления лишь подтверждает данные британской разведки.
"То есть сегодня на территории России, как говорят в Одессе, – "заходи, кто хочет, бери, что хочешь", – подытожил военный эксперт.
В России не осталось боеспособных подразделений: смотрите видео
Мятеж Пригожина: основное
- Ночью 24 июня глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал "марш справедливости" по России в ответ на якобы ракетный удар со стороны минобороны накануне. Во время краткосрочного мятежа вагнеровцы повредили дороги, 19 домов и главное – уничтожили несколько российских самолетов, среди которых военный Ил-22М. После попытки мятежа с руководителя наемников "Вагнера" Евгения Пригожина сняли все обвинения. Уголовные дела, возбужденные против него 23 июня, закрыты.
- Из-за попытки мятежа Евгения Пригожина сначала называли предателем, а во время обысков нашли миллиарды рублей наличных денег. Прошла неделя – и предводителю ЧВК "Вагнера" начали возвращать конфискованное.
- После мятежа Пригожина среди российских военных растет недовольство: участники "восстания" не только не понесли наказание, но и могут получить награды.