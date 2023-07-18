Террорист Гиркин впал в депрессию из-за взрывов на Крымском мосту и обругал Путина

Российский террорист Игорь Гиркин прокомментировал взрывы на Крымском мосту. Он загрустил и заявил, что ему нечего добавить к тому, что он говорил после атаки на мост в октябре 2022 года.

Тогда российский террорист написал, что "будут еще бить". На этот раз он в телеграм-канале повторил свои слова и назвал Владимира Путин "трусливым бездарем", пишет 24 Канал.

Смотрите также Скоро будут и новые "Поповы": разрушение Крымского моста усилят жалобы в росармии, – ISW

Гиркин обозвал и раскритиковал Путина

Мне нечего добавить к тому, что написал после прошлой атаки на Крымский мост: "Бить буду еще". Буду еще бить. Больше, дальше, сильнее. Пока удивительные придурки в Кремле не поймут, что не будет договорнячков, что партнеры их не поймут и не простят и что в войне надо "побеждать",

– пожаловался Гиркин.

Далее российский террорист принялся за их диктатора. Он сказал, что 23 года во главе России находится ничтожество, сумевшее "пустить пыль в глаза" значительной части населения.

"Но еще 6 лет у власти этого трусливого бездаря страна не выдержит. И единственное, что он мог бы сделать "под занавес" полезного (чтобы не покрыть свое имя вечным позором в истории, как иудушка-Горби) – это обеспечить передачу власти кому-то по-настоящему дееспособному и ответственному", – написал Гиркин.

Однако он добавил, что Путину это даже в голову не пришло.

"А если и придет – то "умение выбирать соратников" мы уже видели много раз…", – заметил террорист.

Взрывы на Крымском мосту