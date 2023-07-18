Террорист Гиркин впал в депрессию из-за взрывов на Крымском мосту и обругал Путина
Российский террорист Игорь Гиркин прокомментировал взрывы на Крымском мосту. Он загрустил и заявил, что ему нечего добавить к тому, что он говорил после атаки на мост в октябре 2022 года.
Тогда российский террорист написал, что "будут еще бить". На этот раз он в телеграм-канале повторил свои слова и назвал Владимира Путин "трусливым бездарем", пишет 24 Канал.
Смотрите также Скоро будут и новые "Поповы": разрушение Крымского моста усилят жалобы в росармии, – ISW
Гиркин обозвал и раскритиковал Путина
Мне нечего добавить к тому, что написал после прошлой атаки на Крымский мост: "Бить буду еще". Буду еще бить. Больше, дальше, сильнее. Пока удивительные придурки в Кремле не поймут, что не будет договорнячков, что партнеры их не поймут и не простят и что в войне надо "побеждать",
– пожаловался Гиркин.
Далее российский террорист принялся за их диктатора. Он сказал, что 23 года во главе России находится ничтожество, сумевшее "пустить пыль в глаза" значительной части населения.
"Но еще 6 лет у власти этого трусливого бездаря страна не выдержит. И единственное, что он мог бы сделать "под занавес" полезного (чтобы не покрыть свое имя вечным позором в истории, как иудушка-Горби) – это обеспечить передачу власти кому-то по-настоящему дееспособному и ответственному", – написал Гиркин.
Однако он добавил, что Путину это даже в голову не пришло.
"А если и придет – то "умение выбирать соратников" мы уже видели много раз…", – заметил террорист.
Взрывы на Крымском мосту
- Два взрывы на Крымском мосту прозвучали в ночь на 17 июля и повредили опоры сооружения Путина.
- У диктатора только посреди дня отреагировали на взрывы. В частности, Путин заявил о совещании и призвал якобы организовать работы по "движению транспорта и ремонту Крымского моста".
- Хотя источники 24 канала объясняли, что Россия не сможет восстановить полноценное движение на Крымском мосту. На это нужно 1 – 2 года. Даже если это сделают наспех и без соблюдения технологий, то могут за год успеть, однако мост будет крайне опасен для использования.
- Сам Путин, завравшись о Крымском мосте, публично оконфузился. Он потребовал от российского правительства, министерства обороны и ФСБ предложений, как защищать Крымский мост.