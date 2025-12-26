Тогда его осудили за терроризм и ряд других преступлений. Во время пребывания в тюрьме мужчина задолжал 300 тысяч гривен. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на решение Ровенского апелляционного суда.
К теме Зоозащитник и дважды судимый: что известно о террористе, который захватил заложников в Луцке
Как Кривош отбывает заключение?
Мужчина отбывает 13-летний срок лишения свободы с конфискацией имущества в исправительной колонии вблизи Ровно. За время заключения он систематически нарушал правила внутреннего распорядка. В общем Кривоша 44 раза привлекали к дисциплинарной ответственности: шесть раз в Луцком СИЗО и еще 38 раз уже в колонии.
Последнее дисциплинарное взыскание применили в конце октября, когда Ровенский районный суд удовлетворил представление администрации учреждения и принял решение о переводе осужденного в одиночную камеру.
Максим Кривош отбывает заключение в одиночной камере вблизи Ровно / Фото Ровенского апелляционного суда
Защита пыталась обжаловать это решение, однако апелляционный суд не нашел оснований для его отмены.
Прокурор отметил, что Кривош не только регулярно нарушает режим содержания, но и отказывается заключать трудовой договор с колонией, несмотря на задолженность по исполнительным листам на сумму более 300 тысяч гривен.
Максим Кривош шестой год находится в заключении и отказывается работать, несмотря на финансовые обязательства,
– говорится в сообщении суда.
Суд, учитывая поведение осужденного и отсутствие шагов по погашению долгов, пришел к выводу, что решение суда первой инстанции является обоснованным. Поэтому перевод Максима Кривоша в одиночную камеру оставили без изменений.
Больше об инциденте с захватом заложников в Луцке
Утром 21 июля 2020 года в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус с пассажирами и угрожал взорвать его. Автобус более десяти часов находился на Театральной площади. В течение дня очевидцы сообщали о звуках выстрелов и взрывов поблизости.
Тогда злоумышленник представился как Максим Плохой. Он назвал государство "первым террористом".
Среди своих требований мужчина настаивал, чтобы руководители судебной власти, министерств, прокуратуры, парламента и церквей записали и опубликовали на YouTube обращение, в которых должны были признать себя "террористами в законе".
Дело о захвате заложников в Луцке рассматривали почти два года. Кривоша признали виновным в теракте, незаконном обороте оружия и покушении на правоохранителя. Суд назначил наказание в виде лишения свободы с полной конфискацией имущества.