Тогда его осудили за терроризм и ряд других преступлений. Во время пребывания в тюрьме мужчина задолжал 300 тысяч гривен. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на решение Ровенского апелляционного суда.

Как Кривош отбывает заключение?

Мужчина отбывает 13-летний срок лишения свободы с конфискацией имущества в исправительной колонии вблизи Ровно. За время заключения он систематически нарушал правила внутреннего распорядка. В общем Кривоша 44 раза привлекали к дисциплинарной ответственности: шесть раз в Луцком СИЗО и еще 38 раз уже в колонии.

Последнее дисциплинарное взыскание применили в конце октября, когда Ровенский районный суд удовлетворил представление администрации учреждения и принял решение о переводе осужденного в одиночную камеру.



Максим Кривош отбывает заключение в одиночной камере вблизи Ровно / Фото Ровенского апелляционного суда

Защита пыталась обжаловать это решение, однако апелляционный суд не нашел оснований для его отмены.

Прокурор отметил, что Кривош не только регулярно нарушает режим содержания, но и отказывается заключать трудовой договор с колонией, несмотря на задолженность по исполнительным листам на сумму более 300 тысяч гривен.

Максим Кривош шестой год находится в заключении и отказывается работать, несмотря на финансовые обязательства,

– говорится в сообщении суда.

Суд, учитывая поведение осужденного и отсутствие шагов по погашению долгов, пришел к выводу, что решение суда первой инстанции является обоснованным. Поэтому перевод Максима Кривоша в одиночную камеру оставили без изменений.

