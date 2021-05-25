Террористическая страна в действии, – Огрызко о том, что объединяет Россию и Беларусь

Почти все страны осудили действия белорусского самопровозглашенного главы Александра Лукашенко и указали на то, что задержанный журналист Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден. Однако только Россия поддерживает такие поступки.

Об этом сообщил экс-министр иностранных дел Украины Владимиром Огрызко. Он добавил, что подобные инциденты – это то, что объединяет Беларусь и Россию.

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По его словам, мы должны понимать, что говорится о родстве действий и идеологий этих двух государств.

Это фактически называется – террористическая страна в действии,

– заявил Огрызко.

Поэтому, как он отметил, мы должны четко провести линию разграничения между миром и Россией, и Беларусью. В этом случае, как он заверил, между этими странами можно поставить знак "равно".

! Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с Путиным 28 мая. Об этом сообщили в ряде СМИ со ссылками на собственные источники.

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