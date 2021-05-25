Террористическая страна в действии, – Огрызко о том, что объединяет Россию и Беларусь

Почти все страны осудили действия белорусского самопровозглашенного главы Александра Лукашенко и указали на то, что задержанный журналист Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден. Однако только Россия поддерживает такие поступки.
Об этом сообщил экс-министр иностранных дел Украины Владимиром Огрызко. Он добавил, что подобные инциденты – это то, что объединяет Беларусь и Россию.
Внимание Режим Лукашенко устойчив, пока его поддерживает Путин, – Калиновский
По его словам, мы должны понимать, что говорится о родстве действий и идеологий этих двух государств.
Это фактически называется – террористическая страна в действии,
– заявил Огрызко.
Поэтому, как он отметил, мы должны четко провести линию разграничения между миром и Россией, и Беларусью. В этом случае, как он заверил, между этими странами можно поставить знак "равно".Внимание! Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с Путиным 28 мая. Об этом сообщили в ряде СМИ со ссылками на собственные источники.
Огрызко прокомментировал ситуацию в Беларуси: видео
Задержание Протасевича: что нужно знать
- Самолет авиакомпании Ryanair, рейсом Афины – Вильнюс, 23 мая срочно приземлился в Минске. Все из-за сообщения о заминировании.
- На борту находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. До инцидента он подчеркнул, что в Афинах за ним следили. Его задержали.
- Протасевича и еще нескольких человек задержали белорусские силовики. Взрывчатки на боту Ryanair так и не нашли.
- Международное сообщество уже отреагировало на инцидент и призвало освободить задержанных.