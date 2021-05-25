Про це повідомив ексміністр закордонних справ України Володимиром Огризко. Він додав, що подібні інциденти – це те, що об'єднує Білорусь та Росію.

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За його словам, ми повинні розуміти, що мовиться про спорідненість дій та ідеологій цих двох держав.

Це фактично називається – терористична країна в дії,

– заявив Огризко.

Тому, як він наголосив, ми повинні чітко провести лінію розмежування між цивілізованим світом та Росією й Білоруссю. У цьому випадку, як він запевнив, це між цими країнами можна поставити знак "дорівнює".

Увага! Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрітись з Путіним 28 травня. Про це повідомили в низці ЗМІ із посиланнями на власні джерела.

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