Про це повідомив ексміністр закордонних справ України Володимиром Огризко. Він додав, що подібні інциденти – це те, що об'єднує Білорусь та Росію.
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За його словам, ми повинні розуміти, що мовиться про спорідненість дій та ідеологій цих двох держав.
Це фактично називається – терористична країна в дії,
– заявив Огризко.
Тому, як він наголосив, ми повинні чітко провести лінію розмежування між цивілізованим світом та Росією й Білоруссю. У цьому випадку, як він запевнив, це між цими країнами можна поставити знак "дорівнює".
Огризко прокоментував ситуацію в Білорусі: відео
Затримання Протасевича: що треба знати
- Літак авіакомпанії Ryanair, рейсом Афіни – Вільнюс, 23 травня терміново приземлився у Мінську. Все через повідомлення про нібито замінування.
- На борту перебував засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. До інциденту він підкреслив, що в Афінах за ним стежили. Його затримали.
- Протасевича та ще кількох осіб затримали білоруські силовики. Вибухівки на боту Ryanair так і не знайшли.
- Міжнародна спільнота вже відреагувала на інцидент і закликала звільнити затриманих.