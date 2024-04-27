На фронте "из-под палки": как на российскую армию повлияет арест заместителя Шойгу
В Россию обвинили во взяточничестве и взяли под стражу заместителя министра обороны Тимура Иванова. Вместе с главой вражеского минобороны Сергеем Шойгом он работал почти 8 лет.
Задержание Иванова обязательно повлияет на ход войны в Украине. Об этом 24 Каналу рассказал писатель, публицист, общественный деятель, российский оппозиционер Ростислав Мурзагулов, добавив, что такие события прежде всего скажутся на тех, кто находится под элитарным давлением.
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Каких перемен ожидать на фронте
"Можем только представить, как к такой новости отнесутся российские мобилизованные, которые сейчас сидят в окопах, а также те, кто ими командует. Они не являются главными бенефициарами войны, а пошли туда "из-под палки", – рассказал Мурзагулов.
Россиян заставляют подписывать контракты и идти на фронт. В противном случае угрожают. Именно так на поле боя попало большинство российских бойцов. Этим можно объяснить столь большое количество дезертиров во вражеской армии.
Теперь эти люди узнают, сколько всего украли Шойгу с Ивановым. Только представьте, какой у них сейчас боевой дух, хоть он и до того не был на высоком уровне, а теперь станет еще хуже,
– заметил российский оппозиционер.
К тому же после таких новостей, бойцам еще могут сказать идти на штурм и захватывать небольшую деревню. Сложно представить, что они будут чувствовать и долго ли смогут выполнять преступные приказы.
Так все быстрее дойдет до точки, когда бойцы бросят автоматы и вернутся обратно в свои деревни. Тогда начнется успешное контрнаступление Украины,
– сказал Мурзагулов.
Поэтому единственным вариантом для окупантов является сдаться в плен. Хотя над ними есть жесткий контроль, потому что российские командиры осознают, что для многих плен является лучшим выходом.
Однако следует помнить, что же можно найти безопасные способы и перейти на украинскую сторону. Ведь украинский плен – это гораздо лучше, чем российская тюрьма. Там с людьми обращаются в соответствии с международными конвенциями и гарантируют защиту.
Российские пленные: последние новости
- В Донецкой области удалось взять в плен группу российских окупантов. К украинским бойцам они попали во время штурма в районе Новомихайловки. Захватчики рассказали, что должны были прикрыть дымовым занавесом штурмовую бронегруппу. Среди пленных: стрелок и два рядовых подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты.
- Для того, чтобы выжить российский оккупант сдался в плен украинскому дрону. Видео этого момента опубликовали бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". На кадрах виден, что беспилотник имел "тайное послание" – на бумаге было написано: "Хочешь жить – следуй за птичкой".
- В телефоне одного из пленных окупантов нашли циничную "инструкцию" от командиров. Каждый из пунктов – военное преступление. В частности говорилось о том, что бойцы должны попробовать человеческое мясо, пытать военнопленных разными способами, издеваться над гражданским, грабить дома и много других аморальных приказов.