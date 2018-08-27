Тина Кароль очаровала роскошным платьем на "Танцах со звездами"

Украинская певица Тина Кароль в первом выпуске второго сезона "Танцев со звездами" стала ведущей. В паре с Юрием Горбуновым она вела шоу и помогала представлять новых участников танцевального проекта.

В прямом эфире звезда появилась в соблазнительном длинном платье черного цвета со стразами и золотистыми вставками. Также платье выделялось характерным вырезом в зоне декольте, который через пояс плавно перешел на юбку платья. Певица также обула изящные черные босоножки с тонкими ремешками.

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Допис, поширений Fan page of Tina Karol (@tinkrol) 26 Сер 2018 р. о 10:41 PDT

Для завершения образа Тине Кароль сделали высоко подобранную прическу в виде пучка, а макияж выглядел как всегда эффектно с ее традиционной красной помадой.

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karoll_) 26 Сер 2018 р. о 12:14 PDT