25-й летальный случай: в Тисе пограничники нашли тело мужчины в Тисе
Источник:ГПСУ
Пограничники в очередной раз обнаружили тело мужчины на берегу реки Тиса вблизи румынской границы. С начала полномасштабного вторжения это уже 25-я зафиксированная смерть во время незаконного пересечения границы на этом участке.
Об обнаруженном теле украинских пограничников сообщили румынские коллеги. Произошло это на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда, а именно вблизи Тячева.
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Тело мужчины находилось в Тисе длительное время
При осмотре тела пограничники обнаружили, что утопленником был мужчина среднего возраста. По всем признакам он находился в воде уже длительное время.
Документов при мужчине обнаружено не было. В настоящее время ГНСУ продолжают проводить мероприятия по установлению личности.
25 мужчин погибло при попытке пересечь границу через Тису
С начала полномасштабного вторжения это уже 25-й случай обнаружения тел мужчин на речном участке границы с Румынией.
Только за 2024 год с обеих сторон границы на этом участке были обнаружены уже тела 7 утопающих, пытавшихся незаконно пересечь Тису.
Пограничники напоминают об опасности таких попыток.
"В очередной раз призываем всех желающих незаконно покинуть территорию Украины не рисковать своей жизнью и здоровьем и информируем об опасности во время погружения в холодную воду полноводных водоемов", – пишут в ГПСУ.Справочно. Глубина реки Тиса на участке, по которому проходит граница с соседними Румынией и Венгрией, местами достигает 5 метров глубины и 80 метров ширины.
Незаконное пересечение границы: последние новости
- 27 апреля пограничники в Тисе обнаружили тела двух мужчин. Из-за сильного течения их достали из воды только на следующий день.
- Ранее, 17 апреля, на границе с Венгрией от пограничников сбежал мужчина. Он успел пересечь границу, куда наши пограничники заходить не могут.
- В общем ГПСУ ежедневно фиксируют 10 человек, которые пытаются незаконно пересечь границу. Большинство случаев попыток фиксируют за пределами пунктов пропуска.