Боржом-кола: Тищенко в Раде угощал коллег странным коктейлем – видео

Народный депутат Николай Тищенко принес странный коктейль. Это произошло на одном из заседаний Верховной Рады.

Нардеп поделился напитком, который имел коричный цвет, со своим коллегой. Соответствующее видео появилось в сети.

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На видео видно, как Тищенко поделился своим коктейлем в бутылке от Borjomi. Во время голосования они передавали друг другу напиток.

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