Боржом-кола: Тищенко в Раде угощал коллег странным коктейлем – видео
13 июля 2021 , 18:19Читати новину українською
Источник:фейсбук Яна Доброносова
Народный депутат Николай Тищенко принес странный коктейль. Это произошло на одном из заседаний Верховной Рады.
Нардеп поделился напитком, который имел коричный цвет, со своим коллегой. Соответствующее видео появилось в сети.
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На видео видно, как Тищенко поделился своим коктейлем в бутылке от Borjomi. Во время голосования они передавали друг другу напиток.
Тищенко угостил коллег неизвестным коктейлем: смотрите видео из фейсбука Яна Доброносова
Последние скандалы с Тищенко: что известно
- Между Тищенко и народным депутатом Александром Куницким 29 июня произошел конфликт в столовой Верховной Рады. После этого спор продолжился на улице.
- В одном из киевских аэропортов 23 июня задержали вылет самолета из-за того, что Тищенко снимал видео на аэродроме.
- Известно и о столкновении нардепа с одиозным Ильей Кивой, они подрались в Раде.
- Еще в апреле появилось видео, где видно, как Тищенко организовал закрытую вечеринку во время карантина.