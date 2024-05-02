В Германии мощная российская агентура: какова цель поджога дома главы Rheinmetall
В Германии подожгли садовый дом главы машиностроительного и оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Вполне вероятно, что это была российская агентура.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что Россия уже давно пытается контролировать представителей ультраправых и ультралевых партий в Европе.
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Это – классическое запугивание
Как отметил Тизенгаузен, в ультраправой партии "Альтернатива для Германии" есть много пророссийских лиц. Уже были расследования, где разоблачали связи со страной-агрессором. А их представители ездили в Россию.
Или же это могут представители левых политических сил. Российская агентура в Германии действительно мощная.
Российская агентура в Германии, где Путин в свое время служил, является очень мощной. Это могли быть и "леваки", которых, может, не завербовали, но очень тщательно побудили сделать то, что они сделали. Или же правые. Россияне всегда "опекали" европейских правых,
– сказал Тизенгаузен.
Такой поджог – это классическое запугивание. Если ничего не изменится, то там могут еще что-то подожгли. Это – абсолютно классические чекистские методы, которые являются типичными для России.Обратите внимание! Rheinmetall AG – немецкий оружейный концерн со штаб-квартирой в Дюссельдорфе. Там практически с начала полномасштабной войны помогают Украине.
Rheinmetall: последние новости
- В Германии подожгли садовый дом главы Rheinmetall. В письме на платформе Indymedia неизвестные признались в этом преступлении. Им не нравится, что концерн поставляет оружие для Украины.
- Представители Rheinmetall в марте прибыли в Румынию для обсуждения строительства нового объекта. Они планируют построить там завод по производству пороха.
- Rheinmetall активно сотрудничает с Украиной. В конце 2023 года там заявляли о планах открыть завод в Украине. Они планируют построить первую колесную бронированную технику и БМП в нашем государстве уже в этом году.