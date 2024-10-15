Силы беспилотных систем используют тяжелый бомбардировочный дрон: эффектные кадры

В Силах беспилотных систем (СБС) показали кадры работы наших пилотов-дронщиков. Это одна из ночных операций батальона Flying Skull.

СБС не привели деталей относительно того, что это за дрон и использовали ли его ранее. Напомним, Зеленский выполнил свое обещание о миллионе дронов для фронта: по его словам, оружие уже на фронте.

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Подготовка к работе тяжелого дрона-бомбера

Уникальные кадры: операторы батальона Flying Skull готовят тяжелый бомбардировочный дрон к ночной операции. Уже совсем скоро враг пожалеет, что ступил на нашу землю,

– говорится в сообщении.

Украинские дронщики за работой / Фото Силы беспилотных систем

Какие тяжелые дроны есть в ВСУ и для чего их используют

Интересно, что оккупанты называют украинские тяжелые дроны "баба-яга". Среди этих БПЛА самый известный – Vampire. К слову, его недавно оборудовали инфракрасными камерами, что помогло поражать танки. А еще есть дрон Nemesis, способен лететь на расстояние более 20 километров.

Летом ВСУ начали использовать новый образец тяжелого ударного FPV-дрона, который может нести 5-килограммовую боевую часть. Это стало возможным благодаря появлению двух дополнительных "лучей" с двигателями. Тяжелые беспилотники предназначены разрушать вражеские фортификации, блиндажи и здания, где засела вражеская пехота.