Точку в демилитаризации России поставят ATACMS, – Подоляк о дальнейшей помощи Украине

Решение партнеров передать Украине тяжелую технику усугубит наступательные возможности украинских защитников. Однако точку в демилитаризации России поставят дальнобойные ракеты ATACMS и их аналоги.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он приветствовал решение США, Франции и Германии.

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По его словам, дополнительные системы Patriot помогут "закрыть небо" над Украиной. В то же время, бронированная техника Bradley, Marder, AMX, которую скоро могут получить украинские войска, усилит наступательные возможности.

Советник подчеркнул, что Украина также ожидает от партнеров решения о предоставлении танков Leopard и дальнобойных ракет.

Точку в демилитаризации РФ поставят ATACMS и аналоги,

– добавил Подоляк.

Что этому предшествовало